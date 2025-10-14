Karnataka CM Siddaramaiah organiza una cena para ministros en medio de la reorganización del gabinete







Ministro Principal de Karnataka Siddaramaiah El lunes organizó una cena para todos sus compañeros de gabinete. La reunión se produjo semanas antes de que se completaran dos años y medio de gobierno del Congreso en el estado. Aunque se especuló sobre una inminente reorganización del gabinete en el estado, el ministro de Karnataka, Ramalinga Reddy, declaró que la única agenda de la cena eran las elecciones de Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), Zilla Panchayat (ZP) y Taluk Panchayat (TP).

Cuando se le preguntó si se discutieron las actuaciones de los ministros, dijo que en la reunión no se realizó tal evaluación. «La única agenda eran las elecciones. Para la gente de Bangalore, BBMP, y para la población rural, ZP/TP», dijo Ramalinga Reddy a los periodistas después de la reunión.

La reunión también tuvo lugar en el contexto de los partidarios del Viceministro Principal DK Shivakumar dentro del Congreso, que sostenían que él sería el CM. Después de que el Congreso ganara las elecciones a la Asamblea de 2023 en el estado, DK Shivakumar y Siddaramaiah fueron los aspirantes al puesto de CM. Después de celebrar muchas rondas de discusión, el alto mando del Congreso eligió a Siddaramaiah para el puesto de CM. Hubo informes en ese momento de que Shivakumar aceptó la decisión después de la rotación del puesto de CM entre él y Siddaramaiah.

Sin embargo, la dirección central del Congreso nunca reconoció públicamente la existencia de tal acuerdo. La dirección central del Congreso ha silenciado las afirmaciones de los partidarios de Shivakumar emitiendo avisos para abstenerlos de hacer comentarios sobre el tema. Además, Randeep Surjewala, secretario general del partido a cargo de Karnataka, también desestimó la especulación por considerarla infundada.

El Ministro Principal Siddaramaiah ha declarado en varias ocasiones que tiene intención de completar su mandato de cinco años como Ministro Principal. DK Shivakumar también advirtió contra cualquier líder del Congreso que elogie públicamente el cambio de liderazgo en el fiesta. También dijo que acataría la decisión del alto mando del partido al respecto.

