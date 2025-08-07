Karnataka CM golpea la tarifa del 50 por ciento de Trump como chantaje económico







Después de que el presidente de los Estados Unidos criticó un arancel del 50 por ciento sobre la India, el Karnataka Ministro Principal Siddaramaiah El jueves afirmó que «el 50 por ciento del presidente de los Estados Unidos, el 50 por ciento de los bienes de los bienes indios es claramente chantaje económico», según la agencia de noticias PTI. Mientras culpaba a los mayores aranceles a la India, el CM de Karnataka se centró en el énfasis del primer ministro Narendra Modi en la «gestión principal» en lugar de priorizar la diplomacia real y el interés nacional.

Apuntando al centro, el CM de Karnataka Siddaramaiah también alegó que «el Gobierno de Modi había ignorado repetidamente ‘advertencias proféticas’ por el líder del Congreso Rahul Gandhi «y pedido al primer ministro que» creciera y actúe en interés de la India «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Anteriormente, Rahul Gandhi había descrito el miércoles el movimiento de Trump como un intento de intimidar a India en un acuerdo comercial injusto. El líder de la oposición en Lok Sabha también criticó «la penalización adicional del 25 por ciento anunciada por la compra de la India del petróleo ruso», diciendo que Modi «no debe permitir que los intereses indios sean anulados», según PTI.

Con el respaldo de los comentarios de Rahul Gandhi, Siddaramaiah en la plataforma de redes sociales ‘X’ escribió: «Estoy totalmente de acuerdo con @Rahulgandhi. Ya sea GST, Demonetización, agresión china, Modani Nexus, Covid Failures, Farm Laws, Rafale, Rafale, Rafale, Rafale, Rafale, Rafale, Rafale, PM se preocupa, O lazos electorales, Rahul Gandhi los llamó temprano. El BJP se burló de él, pero fue probado una y otra vez «.

El primer ministro agregó además que «su advertencia sobre la tarifa del 50 por ciento de Trump no es diferente. Es el chantaje económico, el resultado del primer ministro @narendramodi priorizando la gestión de los titulares sobre la diplomacia real y el interés nacional».

Estoy totalmente de acuerdo con shri @Rahulgandhi. Ya sea GST, desmonetización, agresión china, Nexus Modani, o fallas covid, leyes agrícolas, Rafale, cuidados del primer ministro y lazos electorales, Shri Rahul Gandhi los llamó temprano. El BJP se burló de él. Pero se probó bien, una y otra vez … https://t.co/yoqjcbky0u – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 7 de agosto de 2025

Siddaramaiah afirmó que desde 2019, Modi se había esforzado por complacer a Trump, al elevar el eslogan «Abki Baar Trump Sarkar» (esta vez, un gobierno de Trump) en el evento «Howdy Modi» para organizar la concentración de «Namaste Trump» a pesar de una amenaza de Covid, y coining the Phraase «Haz India Great Aga Agencia de noticias PTI.

El primer ministro también dijo que la divulgación del primer ministro Modi a Elon Musk, a pesar de la proximidad de Musk con Trump, es otro factor que interrumpió los lazos de la India con los Estados Unidos de América.

Afirmó: «Pero Trump no estaba impresionado. No lo vio como diplomacia sino rendición», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El CM de Karnataka dijo que «él (Trump) hizo exactamente lo que un verdadero amigo no lo haría: afirmó 33 veces que negoció la paz entre India y Pakistán, organizó el jefe del ejército de Pakistán, el hombre cuyos discursos de odio condujeron al ataque terrorista de la Pahalgama, y respaldó a Israel en el asalto brutal en la gaza». El primer ministro Modi permaneció en silencio a través de todo para quedarse en los buenos libros de Washington. Sin protesta. Sin retroceso. Sin dignidad «, según PTI.

Siddaramaiah continuó diciendo que «Triunfo ahora ha impuesto aranceles injustos a la India y está intentando obligar al país a cortar los lazos con Rusia, «llamándolo un» ataque directo a nuestra soberanía «. El primer ministro también invocó la postura de la ex primera ministra Indira Gandhi de la década de 1970.

Afirmando que, «en lugar de atacar su legado, el primer ministro Modi debería aprender de él. India debe defender su autonomía estratégica con dignidad, no entregarla para fotografiar operaciones», concluyó el primer ministro.

(Con entradas de PTI)









