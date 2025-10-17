Karnataka: 3 muertos y 20 heridos al chocar un minicamión con un camión con remolque en H







Tres personas murieron en el lugar después de que un mini camión chocara con un camión con remolque parado en la carretera nacional 48 cerca de Kakola en Ranebennur taluk del distrito Haveri de Karnataka, Ranebennur. Policía dijo el viernes. Según la policía, 20 personas resultaron heridas en el accidente y fueron ingresadas en el hospital Ranebennur Taluk.

Los fallecidos han sido identificados como Chamanasab Kerimattihalli, de 65 años, Mabusab Doddagubbi, de 65 años, y Ningamma Jigaler, de 70 años, todos residentes de Malebennur en el distrito de Davangere. El accidente ocurrió cuando regresaban a casa después de asistir a una procesión nupcial.

Al recibir información, un equipo de la Policía Rural de Ranebennur llegó al lugar y los heridos fueron trasladados al hospital. Se esperan más detalles sobre el incidente. A principios del 6 de octubre, tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un autobús privado atropellara a un grupo de devotos que participaban en un padayatra cerca de la aldea de Kookanapalli en el distrito de Koppal, dijo la policía.

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 50 cuando los devotos caminaban hacia la Huligemma. templo en la aldea huligi de Koppal taluk. Los fallecidos han sido identificados como Annapurna (40), Prakash (25) y Sharanappa (19), todos residentes de la aldea de Tarihala en Rona taluk del distrito de Gadag.

Según la policía, los devotos habían iniciado su padayatra hacia el templo de Huligemma hace dos días. Estaban a pocas horas de llegar al santuario cuando ocurrió la tragedia. Según los informes, el autobús, un autocar cama privado, viajaba de Sindhogi a Bengaluru en el momento del accidente.

Otras cuatro personas sufrieron heridas en el incidente y fueron trasladadas inmediatamente al hospital del distrito de Koppal para recibir tratamiento. Una persona escapó por poco de la muerte, agregaron las autoridades. El superintendente de policía, Ram Arasiddi, visitó el lugar del incidente e inspeccionó el lugar. «Se ha registrado un caso bajo la jurisdicción de la comisaría de policía de Munirabad», dijeron las autoridades.

Se estaban realizando más investigaciones.

