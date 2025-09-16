Karla Sofía Gascón protagonizará la comedia italiana ‘School of Seduction’

Karla Sofía GascónLa estrella de «Emilia Perez», nominada al Oscar, que provocó controversia a principios de este año sobre sus tweets ofensivos pasados, está en Roma filmando la comedia italiana «School of Seduction». La película de alto perfil, dirigida por el actor y director de cómics italiano Carlo Verdonecaerá exclusivamente en Paramount+ al año que viene.

Verdone, cuyas películas son éxitos sistemáticos en la taquilla italiana, está protagonizada por Gascó y A-lister Vittoria Puccini («locamente») y Lino Guanciale («El conteo de Monte Cristo») en la película pegadiza sobre un «entrenador de amor» que ayuda a las personas a navegar por las complejidades de la romance en la edad digital.

«En una época en la que enamorarse, hacer trampa, inventar y romperse puede suceder incluso a través de la inteligencia artificial, seis personajes, obligados por inseguridades y fragilidades emocionales, recurrir a un entrenador de amor para ayudar a interpretar y guiar sus vidas», se lee en la sinopsis proporcionada. «Algunos están buscando amor, algunos están tratando de salvarlo y otros no pueden dejar de cuestionar el pasado».

Los detalles sobre el papel de Gascón en la «Escuela de Seducción» se mantienen en secreto.

Carlo Verdone y Karla Sofía Gascón en el conjunto de «Escuela de Seducción».

Cortesía Paramount

«School of Seduction» es producida por Aurelio y Luigi de Laurentiis, que tienen un acuerdo general con Verdone. La popular serie de televisión de Verdone «Vita da Carlo» («Life As Carlo»), en la que el ícono de cómics local interpreta a una versión ficticia de sí mismo, también se transmite en Paramount+.

«Volver a filmar una película después de dedicar cinco años a una serie de televisión es como debutar nuevamente», dijo Verdone en un comunicado. «Está lleno de la anticipación y la emoción de un nuevo comienzo: preguntarse si su visión se traducirá, si sus actores encontrarán orientación en su dirección, si su enfoque establecerá el tono para la tripulación».

«Pero después de haber reunido un elenco de actores tan talentosos, serios y confiables, incluida Karla Sofía Gascón, no puedo evitar sentirme nutrido», agregó. «Es una oportunidad para demostrarme a mí mismo y al público que todavía tengo algo que decir. Y trabajaré más duro que nunca».

Comenté Gascón: «Estoy muy feliz de ser parte de la película de Carlo y de trabajar en Italia. He estado en Roma durante unos días y estoy teniendo una experiencia maravillosa en un papel que es realmente nuevo para mí».

La campaña de la temporada de premios de Gascón para «Emilia Pérez» implosionó en enero cuando fue criticada por publicaciones de redes sociales en X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresó controvertidos puntos de vista sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar. El escándalo se produjo cuando el musical del cartel de drogas de Jacques Audiard fue el favorito para la mejor imagen, ganando las 13 principales nominaciones y finalmente llevándose a casa dos estatuas. Gascón, quien fue nominado a la mejor actriz junto a Demi Moore y el ganador Mikey Madison, se disculpó por los tweets y terminó asistiendo a la ceremonia de entrega de premios, aunque no caminó por la alfombra roja. A pesar de la tormenta de los medios de comunicación, dijo el co-CEE Ted Sarandos de Netflix en Una historia de portada con Variedad que la compañía estaría abierta a trabajar con la actriz nuevamente.

Más recientemente, Gasón asistió al Festival de Cine de Venecia el mes pasado, donde recibió un honor italiano, llamado un premio Kinéo, presentado por el Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia con la Asociación Cultural Kinéo.

«School of Seduction» no es la primera película de Gascón en superficie después de la controversia de la temporada de premios. Aparecerá en varios otros proyectos en varias etapas, la más avanzada de los cuales es la «Trinidad» occidental en inglés del siglo XIX, dirigida por Laura Alvea de España y José Ortuño. En «Trinidad», que también está protagonizada por Gabriela Andrada y presenta a Paz Vega, Según los informes, Gascón interpreta a un villano conocido como viuda Bronson.