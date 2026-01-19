Karine Jean-Pierre, exsecretaria de prensa, será la anfitriona de los premios AAFCA

Karine Jean-Pierre está listo para subir al escenario.

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca del presidente Joe Biden está adquiriendo un nuevo tipo de atención como presentadora de 17ª edición de los premios anuales de la crítica de cine afroamericano de este añorevelado exclusivamente a Variedad.

Jean-Pierre, de 51 años, se une a una impresionante lista de anteriores AAFCA maestros de ceremonias, siguiendo a Amber Ruffin del año pasado, la comediante que dirigió la ceremonia de la película, y al ganador de la sexta temporada de “American Idol”, Jordin Sparks, quien fue el anfitrión de los honores televisivos de 2025 de la organización. La ceremonia, que celebra los logros cinematográficos, se llevará a cabo el 8 de febrero en Los Ángeles.

Los homenajeados de este año incluyen a Michael B. Jordan, Tessa Thompson y el director Ryan Coogler, junto con la película animada “KPop Demon Hunters”. Los ganadores son seleccionados por más de 100 miembros de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos.

Jean-Pierre no es ajeno a hacer historia. Se desempeñó como secretaria de prensa número 35 de la Casa Blanca de 2022 a 2025, convirtiéndose en la primera persona negra y la primera persona abiertamente LGBTQ en ocupar el cargo. Ser anfitriona de los premios marca un cambio notable en la trayectoria de la veterana asesora política, y uno que ella no se toma a la ligera.

«No quiero que se trate de mí», dice Jean-Pierre Variedad. «Estoy desempeñando un pequeño papel aquí. Mi trabajo es honrar, celebrar y enaltecer a los brillantes artistas que están siendo reconocidos».

Jean-Pierre ha admirado durante mucho tiempo la misión y el liderazgo de AAFCA, por lo que aceptar el puesto de anfitrión es “un sí fácil”. “Los premios AAFCA llevan 17 años celebrando contribuciones extraordinarias al cine y estoy muy asombrada por Gil Robertson y el equipo”, dice. «La misión es honrar a los narradores que exploran las muchas caras de la humanidad a través de diversas perspectivas. ¿Por qué no ayudar a mejorar eso?»

A pesar de ser uno de los comunicadores más reconocidos de la política estadounidense, Jean-Pierre insiste en que la velada seguirá centrada en los artistas. “Una de las cosas que aprendí en el mundo de las comunicaciones de prensa es no ser noticia”, dice. «Quiero que sea ligero, agradable, suave y que deje brillar las estrellas».

Dado que la política toca casi todas las facetas de la vida diaria, la carrera de Jean-Pierre después de la Casa Blanca ha sido diferente a la de sus predecesores. Uno habría esperado que ella se dedicara a las noticias por cable o se convirtiera en una experta política, un siguiente paso común para los exsecretarios de prensa. Cuando se le pregunta si esa ausencia fue una elección consciente, Jean-Pierre es directo y describe su carrera como una carrera que nunca ha consistido en seguir una ruta prescrita.

«Siempre me he visto como alguien que hace las cosas de manera diferente», dice. «No sigo un camino establecido ni miro a las personas que tengo delante y copio su trayectoria; nunca he sido así. Me gusta hacer las cosas a mi manera y preguntarme: ‘¿Cómo puedo generar un impacto? ¿Cómo puedo ser diferente?'»

Entre aquellos a quienes le entusiasma conocer se encuentran varios de los homenajeados de la noche, en particular el elenco y los realizadores detrás de “pecadores”, que ella llama “uno de los trabajos más brillantes que he visto en mucho tiempo”.

“Nunca conocí a Michael B. Jordan”, dice emocionada. «Y Ryan Coogler… simplemente tocarlo sería increíble. Es increíblemente brillante».

Jean-Pierre, quien recientemente publicó sus memorias “Independent”, dice que ser anfitrión se alinea con un deseo más amplio de contar historias más allá del ámbito político. Si bien planea seguir involucrada en el discurso cívico después de dos décadas en política, ve este próximo capítulo como una oportunidad para ampliar su impacto a través de la narración y la tutoría.

Después de pasar 20 años en política, Jean-Pierre dice que ahora su atención se centra en ayudar a las comunidades que le importan. Más recientemente, adquirió los derechos de las historias de Alice Dunnigan y Ethel Payne, las dos primeras mujeres negras en servir en el cuerpo de prensa de la Casa Blanca, y quiere que Hollywood cuente sus historias. “Las mujeres hicieron preguntas a los presidentes y a menudo fueron ignoradas por el club de chicos, pero muy poca gente sabe sus nombres”, dice Jean-Pierre con pasión. «Recientemente adquirí sus libros y quiero ayudar a que sus historias cobren vida».

En noviembre de 2023, mientras aún se desempeñaba como secretaria de prensa, honró su legado dedicando el atril de la Casa Blanca a sus nombres.

Su próximo capítulo profesional, dice, se centrará en contar historias que importen (potencialmente como productora y escritora) mientras continúa asesorando a jóvenes y desarrollando nuevos proyectos de escritura.

«Mi carrera siempre ha sido en zigzag», dice. “Avanzo hacia lo que me emociona y lo que me parece significativo, y así es como quiero seguir haciendo las cosas: a mi manera”.

Aún así, Jean-Pierre reconoce que organizar una ceremonia de premiación en un momento de turbulencia política y cultural tiene un peso adicional.

«Necesitamos esto ahora mismo», afirma. “Necesitamos una oportunidad y un espacio para celebrarnos a nosotros mismos, para que nos vean de esta manera y para que los niños y niñas de nuestra comunidad nos vean de esta manera”.

Mientras las conversaciones sobre diversidad e inclusión siguen siendo tensas, Jean-Pierre considera esenciales eventos como los Premios AAFCA.

«No podemos dejar que nuestras historias mueran. Debemos seguir siendo audaces y contar esas historias. Hay un valor real en contar nuestros viajes para que las generaciones venideras puedan ver lo brillantes que somos».

Gil Robertson, presidente y cofundador de AAFCA, dijo que está «emocionado» de darle la bienvenida a Jean-Pierre a la familia de la organización.

«Ella es actual, creíble y brillante», dice Robertson. «Tiene experiencia en periodismo y ha ocupado puestos en el centro de eventos populares. Nos encanta su energía y su vibra, y es lo que la gente espera de nosotros: presentadores inteligentes que sean parte de la conversación».

Mientras Jean-Pierre se prepara para subir al escenario, su enfoque sigue arraigado en el servicio, tal como lo hizo detrás del podio de la Casa Blanca.

“Mi mensaje es que sigan abrazándose unos a otros”, dice. «Contar nuestras historias es más importante ahora que nunca».