Kargil War veterano matando en la cuestión de indignación de Ladakh, angustia: Congreso

El Congreso El lunes, dijo que era indignante que el ex militar Tsewang Tharchin, un veterano de la Guerra de Kargil, estuviera entre los asesinados por las fuerzas de seguridad en Ladakh.

En una publicación sobre X, el Secretario General del Congreso, a cargo, Comunicaciones, Jairam Ramesh dijo que Tharchin sirvió en el glaciar Siachen y luchó valientemente en la Guerra de Kargil de 1999.

Su padre también sirvió en el ejército indio, dijo.

«Tsewang Tharchin estaba protestando pacíficamente por Sexto horario Estado para Ladakh. Debería ser una cuestión de la angustia e indignación más profunda que lo mataron junto con otros tres en el despido de los agitados hace cinco días «, dijo Ramesh.

El toque de queda permaneció en vigor para el sexto día en Leh, afectado por la violencia, el lunes, con el teniente gobernador Kavinder Gupta, presidir una reunión para revisar la situación general de seguridad.

El 24 de septiembre se impuso un toque de queda en la ciudad de Leh después de un enfrentamiento violento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes durante un cierre llamado por el cuerpo de Leh Apex (Laboratorio) para avanzar en las conversaciones con el Centro.

El atuendo ha estado encabezando una agitación por la estadidad y la extensión del sexto horario a Latakh.

Más de 150 personas, incluidos unos 80 policías, también resultaron heridos en los enfrentamientos ese día.

Desde entonces, más de 60 personas, incluidos dos concejales, han sido detenidos.

El 26 de septiembre, el activista climático Sonam Wangchuk fue detenido bajo el Ley de Seguridad Nacional el viernes y posteriormente alojado en la cárcel de Jodhpur en Rajasthan.

