Karawang Regent Aep decepcionado, muchas instalaciones de GOR han sido robadas: desde grifos hasta inodoros

Karawang, VIVA – Regente de Karawang Aep Syaepuloh inspeccionó directamente una serie de proyectos regionales estratégicos con funcionarios del gobierno local, desde la construcción de pasos subterráneos, estadios y pabellones deportivos (GOR) en Kaarawang, Java Occidental, el martes (23/12/2025).

?El Regente de la Aep dijo que el progreso de la construcción del paso subterráneo ya está casi terminado y se prevé que esté terminado el 25 de diciembre. Además, también inspeccionó el estadio y planea continuar su visita al GOR.

Regente de Karawang Aep Syaepuloh Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

?Sin embargo, durante la inspección del GOR, el Regente Aep admitió que estaba preocupado porque recibió informes de robo de instalaciones públicas. Se informó de la desaparición de varias instalaciones de apoyo, como lavabos, inodoros, grifos de agua y duchas de hidromasaje. De hecho, el grifo del agua quedó abierto por lo que el agua fluía sin control.

? «Esta es un área pública. El gobierno local realmente está reparando y embelleciendo las instalaciones para la comunidad. ¿Cómo es que instalaciones como esas tienen que ser robadas?» dijo el Regente en tono decepcionado.

?Dijo que esta no es la primera vez que ocurre un robo a instalaciones públicas. También se informó varias veces de la falta de cables de alumbrado público hacia Karawang Occidental, a pesar de que habían sido reemplazados varias veces.

«Aunque la iluminación es para la seguridad de los automovilistas. Está iluminada, será retirada. Esta es una instalación pública, debe mantenerse en conjunto», enfatizó.

?Sin embargo, el Regente aseguró que el robo no obstaculizaría la finalización del proyecto. Solicitó que las instalaciones perdidas sean reemplazadas inmediatamente para que aún se puedan alcanzar los objetivos operativos.

«¿No se pospone? Eso es todo, nombok otra vez. Estamos acostumbrados al nombok», dijo.

?Además de revisar las instalaciones deportivas, el Regente también planea comprobar el progreso de la construcción del Hospital del Distrito de Karawang. Según los informes, la construcción del hospital ha alcanzado el 98 por ciento y se prevé que esté terminada este año.

«Si Dios quiere, todo estará terminado este año. El año que viene sólo falta terminar el trabajo en Cikampek, Karawang Occidental y Karawang Oriental», concluyó. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)