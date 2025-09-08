‘Karate Kid’, ’28 años después ‘para transmitir en Prime Video Australia

Video principal ha asegurado acuerdos de varios años con Sony Pictures Entertainment y Roadshow Filmsconvirtiéndolo en la casa exclusiva de la transmisión de primera carrera en Australia para sus pizarras teatrales PAY-1.

Los acuerdos brindan a los miembros de Australian Prime acceso a los éxitos de taquilla como «28 años después» de Sony, «Sé lo que hiciste el verano pasado» y «Karate Kid: Legends«, Que reúne a Jackie Chan y Ralph Macchio mientras presentan a Ben Wang como un nuevo niño karate, así como» In The Gray «de Roadshow, dirigido por Guy Ritchie y protagonizada por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

«Al asegurar los primeros derechos de transmisión exclusivos para las películas de Sony Pictures y Roadshow, nos aseguramos de que los miembros Prime obtengan el primer acceso para transmitir estas películas después de sus ejecuciones teatrales y ventanas de alquiler digital», dijo Tyler Bern, jefe de estrategia de contenido y adquisición de contenido para Canadá, Australia y Nueva Zelanda. «Esto ofrece más opciones, más conveniencia y un valor increíble para los clientes».

La pizarra de Sony también incluye a la potencia del crimen de Darren Aronofsky «atrapado» con Austin Butler, la entrada de terror «traerle» de regreso «de los creadores de» Talk to Me «, y el drama romántico de Kgonada» A Big Big Beauty Journey «protagonizado por Colin Farrell y Margot Robbie. Roadshow agregará películas galardonadas como «Concónimo» y una secuela del thriller «Fall».

Otros aspectos destacados programados para el video principal incluyen la adaptación de Stephen King de Osgood Perkins «The Monkey» (30 de agosto), el drama «Además» y «Den of Thieves 2» protagonizado por Gerard Butler.

«Estamos encantados de anunciar la extensión de esta asociación de contenido con Prime Video en Australia», dijo Adam Herr, vicepresidente senior de Sistribution, APAC, Sony Pictures Television. «En los próximos años, tenemos una lista emocionante de películas teatrales con algunos de los talentos, directores e IP más emblemáticos en Hollywood».

Will Meiklejohn, adquisiciones de director, televisión y entretenimiento en el hogar, Roadshow Films Australia, agregó: «Este acuerdo consolida el video principal como el hogar de las extraordinarias películas que hemos defendido en la pantalla grande, desde poderosas historias australianas hasta éxitos de taquilla internacionalmente amados».

Prime Video ya lleva títulos de Amazon MGM Studios, incluidos «The Contador 2», «The Boys», «Fallout» y «The Idea of ​​You», además de los originales australianos «Deadloch» y «The Road to the Deep North», junto con el deporte en vivo como el cricket ICC.