Kapt insta al presidente Prabowo Copot al jefe de la policía nacional, la advertencia puede ser víctima de la ira del pueblo

Yakarta, Viva – Las olas de manifestaciones que se extienden en varios puntos de Yakarta y otras regiones han atraído una fuerte reacción de la comunidad de ex alumnos de educación superior (Capitán). Consideraron que la manifestación no era solo una protesta ordinaria, sino una forma de explosión de la ira de las personas hacia las actitudes de las élites estatales.

En un comunicado de prensa el sábado 30 de agosto de 2025, las relaciones públicas Kapt Shane enfatizó que la raíz de este tema radica en la baja moralidad de los líderes, representantes del pueblo, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«La ira de la gente de hoy es la moral superficial de los líderes, representantes de la gente y las autoridades», dijo Shane en su declaración oficial.

Según él, estas condiciones ocurren porque los valores nobles de los fundadores de la nación han sido olvidados incluso subestimados.

«La pregunta de la pregunta es que ha sido olvidado y ha sido subestimado por el fundador de la nación que solía defender y liderar a esta nación con una gran cantidad de gobierno», agregó.

El presidente instado despido Jefe de la policía nacional

Kapt instó al presidente Prabowo Subianto a llevar a cabo inmediatamente una revisión total, a partir de la policía. Incluso solicitaron claramente que el jefe general de la policía nacional Listyo sigit prabowo eliminado de su posición.



Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo (Medio)

«Llamamos al presidente Prabowo que haga una corrección total de la vida del pueblo indonesio que ha sufrido daños, comenzando con la creación del jefe de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo», dijo Shane.

Kapt también recordó que si no había pasos decisivos, no era imposible que la ira del pueblo se volviera hacia el presidente.

«No dejes que el propio presidente Prabowo sea víctima de la desaparición del pueblo que ha alcanzado su punto máximo», dijo.

Llamado para mantenerse crítico

Al final de su declaración, Shane invitó al público a no dejar de hablar y observar el funcionamiento del gobierno.

«Para todos los elementos de la sociedad, continuemos criticando y corrigiendo al gobierno. Si es necesario, es necesario reducir a los funcionarios de sus posiciones que no se comportan correctamente», concluyó Shane.