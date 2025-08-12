Kapolsek viral luchando con los residentes de Karawang debido a motocicletas robadas

Karawang, Viva – Un video que muestra un argumento entre el jefe de policía de Batujaya, AKP Ruslani y los residentes viral en las redes sociales. Este incidente ocurrió cuando cientos de residentes ocuparon la sede de la policía de Batujaya, Karawang, West Java, el domingo (8/8/2025).

La tensión comenzó cuando los residentes pidieron a la policía que devolviera inmediatamente la motocicleta robada que se convirtió en evidencia de las manos del coleccionista, así como capturando a los principales perpetradores de robo. La situación se calienta con el jefe de policía y varios residentes casi involucrados en peleas de puños porque se encienden igualmente por las emociones.

Jefe de Policía de Batujaya, AKP Ruslani, con los residentes de Karawang, West Java Foto : Agung Prasetio/Tvone/Karawang

El video antidisturbios se extendió rápidamente en varias plataformas de redes sociales, desencadenó varios comentarios de los ciudadanos.

Según la información, este caso comenzó con un informe de robo de motocicletas que pertenece a un jefe de aldea el viernes (8/8/2025). Menos de 24 horas después de que se hizo el informe, la policía logró arrestar a dos presuntos coleccionistas de motos robados.

Sin embargo, los residentes instaron a la policía de que la moto fue devuelta a su propietario y que los principales perpetradores fueron asegurados de inmediato.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Karawang, IPDA CEP Wildan, aseguró que la policía todavía estaba buscando a los principales perpetradores cuyas identidades ya eran conocidas. «Hasta ahora, la policía todavía está buscando a los principales perpetradores cuya identidad ha sido conocida», dijo. (Agung Prasetio/Tvone/Karawang)