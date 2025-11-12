Kanu Behl prepara el romance franco-indio ‘Loving Anais’

cineasta indio Kanu Behl se está desarrollando”Amando a Anaís”, un romance desventurado entre India y Francia, como continuación del título de la Quincena de Realizadores de Cannes “Agra”, que se estrena teatralmente en la India.

«Es como un romance desventurado mezclado con cine negro», dice Behl. Variedad. «Se trata esencialmente de un indio que va a buscar a alguien desde Gurgaon a Burdeos, y en su búsqueda de ese alguien, la vida toma un giro diferente y se enamora de otra persona, pero no hablan el idioma del otro».

El proyecto, que actualmente se dirige hacia el primer borrador, ha obtenido el apoyo del Fondo de Desarrollo CNC. William Jehannin (“Agra”) está produciendo.

El drama sexualmente cargado de Behl, “Agra”, se estrenará de forma limitada en los cines de la India a través del distribuidor Mantra Luminosity, lo que marca un hito significativo para el director que durante mucho tiempo ha esperado llegar al público local.

La película sigue a Guru, un joven empleado soltero de un centro de llamadas que todavía vive con sus padres. Consumido por la frustración, se sumerge en una fiebre que roza la locura, entre fantasías patéticas, aplicaciones de citas y autolesiones histéricas. La película también explora el papel que la propiedad puede desempeñar en la emancipación de un joven.

El debutante Mohit Agarwal interpreta a Guru, con Priyanka Bose, Ruhani Sharma, Vibha Chibber, Sonal Jha y Aanchal Goswami en papeles fundamentales. Rahul Roy, conocido por sus papeles protagónicos románticos en películas de los años 1990, incluido el éxito de taquilla «Aashiqui», interpreta al padre de Guru.

«Hacer una película para cineastas independientes no se trata realmente de ir a un festival», dice Behl, cuyo primer largometraje «Titli» se inclinó en la sección Una Cierta Mirada de Cannes. «Queríamos que nuestra propia audiencia india viera la película. Finalmente, mi momento más feliz es que, por pequeño que sea el estreno, por limitado que sea el marketing, está disponible en el mundo para que la vea una audiencia india, porque realmente es una historia india».

La película se lanzará con una estrategia de lanzamiento en plataforma de 100 pantallas y aproximadamente 150 programas, con planes de expandirse en las semanas siguientes según la respuesta de la audiencia.

Behl expresa su frustración por la infantilización del público indio por parte del cine convencional. “Entre el 95% y el 96% de las cosas que vemos en las pantallas indias… son simplemente contenido Disney, de tercera, cuarta, tercer y cuarto grado, apto para niños”, afirma. «Tengo una profunda fe en que la gente quiere ver contenidos más complejos. De hecho, ahora están más hambrientos que nunca».

Para “Agra”, Behl pretende llegar más allá del público convertido en cine de autor. «Todo nuestro intento con ‘Agra’ ha sido probar un enfoque más orgánico y desde abajo, en lugar de un enfoque de arriba hacia abajo», explica. «Incluso si es un poco falso para la película, para una base amplia, porque estás luchando contra una competencia que está captando la atención a un ritmo diferente».

«Lo que estoy intentando con ‘Agra’, sabiendo el tipo de película que es, es incluso perder autenticidad, tal vez hasta un 5 o 10%, pero intentar luchar contra el monstruo más grande de una manera un poco más guerrillera y diferente», añade.

La película explora temas de represión sexual, deseo y transaccionalidad en la India contemporánea. «Es una película que funciona en los márgenes entre la sexualidad, la represión sexual, la idea de espacios, cómo la sexualidad afecta los espacios en los que vivimos y cómo los espacios, a su vez, afectan nuestras vidas sexuales», dice Behl.

Él cree que el público que le dé una oportunidad a la película encontrará que resuena profundamente. «Las personas que habitan la película son prácticamente un espejo de lo que somos ahora», dice. «Creo que para las personas que convencionalmente no estarían interesadas en una película como ésta, es una oportunidad de volver a sentir y de alcanzar ese punto que solíamos conocer, ese estado de existencia ligeramente mejorada».

“Agra” se estrena en cines de toda la India el 14 de noviembre.