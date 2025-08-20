Kansas City Chiefs, Hulk Hogan, Chadwick Boseman Doc Powers Palabras+Imágenes

El equipo en Palabras + fotos estaba profundamente en su próximo documental, después de haber registrado más de 20 horas de entrevistas con Hulk Hogan. La historia del controvertido ícono de la lucha libre no sería fácil de contar, pero estaban preparados para el desafío. Después de todo, habían sido confiados por una colección de sujetos, desde los jefes de Kansas City hasta los Boston Celtics hasta la familia del difunto Christopher Reeve, para registrar sus historias. Pero todo cambió cuando Hogan murió el 24 de julio.

El equipo estaba en una llamada de zoom, estrategias sobre un proyecto diferente, cuando los teléfonos de todos comenzaron a iluminar.

«Fue un verdadero shock», dice el presidente de W+P, Libby Geist. «Sabíamos que no estaba bien. Estábamos planeando sesiones, y no estaba volviendo a nuestro director, Bryan Storkel».

Storkel se estableció para entrevistas en la sede de la WWE, por lo que transmitió actualizaciones en vivo al equipo y luego capturó la reacción del interior de la organización. Tal es el trabajo de un documentalista, especialmente uno que había pasado más de seis meses filmando Hogan, haciendo que el luchador refleje con franqueza su vida y legado.

«Tuvimos una reunión esa tarde», recuerda Geist, «y yo solo dije: ‘Chicos, tenemos una historia heredada realmente especial que contar ahora. Necesitamos abrazar que esto es más importante de lo que fue ayer. Y todos se toman eso en serio».

De hecho, la construcción de confianza ha sido crucial para el éxito de la productora naciente, que se fundó en 2021 y se reconoce como el pináculo de la narración no escrita premium. «Esa relación central entre nosotros y el tema es la parte más importante de cualquiera de estos proyectos», dice el fundador y CEO Connor Schell.

Para ser justos, W+P tuvo un poco de ventaja sobre la competencia. Schell pasó 16 años en ESPN, donde fue el principal ejecutivo de contenido de la red deportiva; También co-creó la franquicia documental ganadora del Emmy «30 para 30» y produjo la miniserie de los Chicago Bulls «The Last Dance». («’30 para 30 ‘cambió la perspectiva de lo que la narración de historias en ESPN y qué narración de narración en los deportes podría ser», dice Schell. «Que podría importar») Dejó a ESPN para lanzar palabras + imágenes, que ha producido unos 30 proyectos, incluidos los primetímicos nominados al Emmy «Super/Man: The Christopher Reeve Story», «Celtics de HBO Max», «Netflix,» Netflix «Withs Speed» Withs-Docs «Withs, The Chicksflix» Withsings «Withshixs» WithseS «Withseve» Wall «Withseve» Withseve «Withseve» Wall «Withs» Withs «Withs» Withs «Withseve» Withseve «Withs» Withs «Withs» Withs «Withs» Withseve «. «El reino«Que debutó el 14 de agosto en ESPN.

Connor Schell de Words + Pictures asiste a un juego de Kansas City Chiefs durante la filmación de Docuseries de «The Kingdom».

Es a mediados de julio cuando me siento con Schell. Nos hemos acurrucado en un vestidor detrás del escenario en el Teatro Dolby en Hollywood, donde las producciones de días completos (el brazo de eventos en vivo de la compañía) se está preparando para los Espiss la noche siguiente. El día del espectáculo, el rapero Busta Rhymes ocupará este espacio, mientras que Schell estará en las alas, viendo el programa en los monitores.

«Lo que me encanta de esto es, en su corazón, este es un espectáculo de narración de cuentos. Los mejores momentos son estos mini documentales», dice Schell sobre los Espys. «La capacidad de contar historias en un momento en vivo es realmente especial; existe esta gran experiencia comunitaria, y luego puedes mover a las personas o hacerlas reír. Es una verdadera continuación de lo que queremos que sean palabras + imágenes».

El Dolby fue el sitio de otro evento fundamental en la carrera de Schell: en 2017, estaba sentado en la audiencia durante los 89 ° Premios de la Academia cuando «OJ: Made in America» ganó el Oscar a la mejor película documental. Schell fue uno de los productores del histórico evento documental «30 para 30».

«Fue surrealista», dice al ver el proyecto «Once-in-A-Lifetime» reconocido en esa etapa. “Se sintió como la finalización de ese viaje de 10 años. [Bill Simmons, who co-created the series, and I] Nunca imaginé que alguna vez estaríamos involucrados en la creación de una película que te llevaría aquí «.

Lo único que fue sobre el proyecto cinematográfico de cinco partes del director Ezra Edelman fue la forma en que amplió el formato documental. «Simplemente quedó claro que [sports documentaries] No tuvo que caber en una ventana de 30 o 60 minutos con un cierto número de descansos publicitarios que tuvieron que crescendo al final de una hora. La gente comenzaba a hiperingear con cosas que les interesaba, y podías profundizar en ellas ”, explica.

Y toda la experiencia avivó los fuegos de la imaginación de Schell sobre lo que podría venir después, ya que aspiraba a hacer más proyectos que pudieran alcanzar alturas similares. «Es un alto que quieres perseguir», dice. «Preparó la idea de que hay un mercado para esto, y existe la posibilidad de descubrir cómo encajar en esta parte de la industria».

Cuando Schell dejó ESPN, se asoció con el ejecutivo de los principales medios Peter Chernin para formar palabras + imágenes, que se imaginó como un estudio no escrito. Fue la oportunidad perfecta para crear sinergia con Chernin Entertainment, el estudio con guión detrás de películas como «Figuras ocultas» y «Ford vs. Ferrari». «Ambos podrían haber sido» episodios de 30 por 30 «: una versión sin guión te sorprendería», dice Schell. «Los tipos de historias que queremos contar son las mismas, pero las hacemos en diferentes formas, por lo que se sintió como una asociación natural».

Siguió mucho éxito. Por ejemplo, «Super/Man», el primer proyecto W+P financiado de forma independiente, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, luego se vendió a Warner Bros. Discovery por $ 15 millones. (La película es uno de los cinco proyectos que W+P ha vendido para esta figura). Luego, en agosto pasado, W+P recibió una llamada de los Chiefs de Kansas City, que estaba interesado en narrar su oferta por un tercer título consecutivo del Super Bowl. Schell estaba eufórico; Ha sido uno de los fieles de los jefes desde que su familia se mudó a la ciudad en 1989.

«Si me dijera que me íbamos a estar al margen, no habría comprendido que esas cosas fueran posibles», dice, sonriendo ante su suerte.

Además, el alcance del equipo fue una prueba de que la reputación de Words + Pictures, para elaborar narraciones convincentes, pero también cambiarlas rápidamente, lo precedió. (De hecho, enterrar un acuerdo en agosto significó un horario de preproducción truncado a medida que la temporada de la NFL comienza en septiembre). W+P puede «movilizarse en un centavo», dice Schell, porque tiene un banco profundo de directores internos y un personal de 40 personas que representan cada etapa de producción.

Kristen Lappas, quien dirigió la serie de baloncesto universitario femenino «Full Court Press», fue aprovechada para dirigir «The Kingdom». Pasó la temporada rastreando a las estrellas Patrick Mahomes, Travis Kelce y Chris Jones, el entrenador Andy Reid y la familia Hunt, propietaria del equipo. (El difunto fundador de los jefes Lamar Hunt acuñó el término «Super Bowl»).

Patrick Mahomes se sienta para una entrevista para las docuserías de «The Kingdom».

Sydney Schneider

«Las mejores películas deportivas no son sobre deportes. El deporte se convierte en este vehículo», dice Schell. «Es el último bastión de la cultura comunitaria. Rico, pobre, republicano, demócrata, hombre, mujer, joven, viejo, todos podemos ser fanáticos de los Chiefs. Eso lleva a las personas al partido, por así decirlo, y luego puedes ir a contarles una historia».

«The Kingdom» es único, explica Schell, porque el espectáculo se centra en la búsqueda de la grandeza en lugar del puntaje final. «La cultura deportiva se centra tanto en los resultados: hay un ganador y un perdedor, pero cuanto más he hecho esto, más te das cuenta de que se trata de todo el trabajo que estás haciendo individual y colectivamente para tratar de llegar a la cima».

Alerta de spoiler: los Chiefs no ganaron el Super Bowl del año pasado, pero las cámaras capturaron algo más conmovedor. «Un día o dos después, recibí un archivo de audio a través de un mensaje de texto de uno de nuestros productores que dice: ‘Tienes que escuchar esto’, y fue Chris Jones dando este discurso increíblemente apasionado sobre cuánto duele [to lose] Y qué tan duro todos tuvieron que trabajar para nunca volver a tener ese sentimiento. Me da un golpe de gallina «, dice Schell.» Poder demostrar que estos tipos hicieron ese esfuerzo y ese viaje, y que cuando no llegan allí, duele, eso fue realmente satisfactorio para mí, comprender mejor su proceso «.

En el fondo, el equipo Words + Pictures son los distintos, y sus historias van más allá del campo de juego. Sí, los proyectos sobre el legendario entrenador de fútbol de la NCAA Nick Saban, los Yankees de Nueva York y el All-Star de la NBA Carmelo Anthony están en proceso. Pero Schell también confirma que la compañía está trabajando con la familia del difunto actor Chadwick Boseman.

Estos proyectos representan el tipo de expansión con el que Schell soñó cuando formó la compañía. «Nunca voy a dejar de contar historias deportivas», dice, «pero encontrar una base más firme para contar historias no deportivas, tomar todas las habilidades que existen dentro de las personas increíbles que hemos contratado, y encenderlas a la música y la política y la cultura popular, es una gran parte de dónde queremos ir».