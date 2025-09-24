Kang Daniel fue robado durante un concierto en Estados Unidos, aún apareciendo a pesar de que faltaba su equipo

VIVA -Creativamente, el famoso artista K-pop Kang Daniel Reveló que fue víctima de robo durante la gira de conciertos en el norte de América del Norte. Este incidente ocurrió durante un viaje desde Los Ángeles a San José el 22 de septiembre hora local, después de su aparición en Los Ángeles el 20 de septiembre.

Leer también: 5 ídolos K-pop que están prohibidos por ganar dinero por sus agencias



Según la agencia de Kang Daniel, Konnect Entertainment, un ladrón irrumpió en un vehículo de personal y robó varios artículos importantes para conciertos, incluidos disfraces de escenario, equipos de maquillaje y mercancías oficiales.

«Perdimos todos nuestros artículos-costos, herramientas de vestir y peinados, incluso artículos de MD», dijo Kang Daniel, lanzando Allkpop, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: La respuesta de Coca-Cola después de Kang Daniel Salah llamó a la marca en el evento ‘Street Man Fighter’



A pesar de enfrentar una situación difícil, todavía muestra una actitud optimista al subir fotos posando pulgares y expresar su preparación para continuar su aparición en el escenario.

«Aun así, hagamos un espectáculo extraordinario. Estoy bien», dijo.

Leer también: 7 ídolos K-pop provienen de familias de hogares rotos, están Kang Daniel y Sejeong



Su actitud profesional y calma al tratar con este desastre cosechando elogios de los fanáticos de todo el mundo.

El equipo de Kang Daniel rápidamente tomó medidas para superar estos obstáculos. El personal inmediatamente compró un artículo de reemplazo del centro comercial más cercano para garantizar que el espectáculo en San José pudiera tener lugar sin obstáculos.

La dedicación del equipo y Kang Daniel para continuar dando la mejor aparición a pesar de que en una situación de emergencia es una prueba de su compromiso con los fanáticos.

La gira norteamericana Kang Daniel, que comenzó el 3 de septiembre de 2025, cubrió 12 ciudades, incluidas Washington, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Esta gira es parte de los esfuerzos de Kang para expandir su alcance global como uno de los principales artistas de K-pop.

Perfil corto de Kang Daniel

Kang Daniel, nacido el 10 de diciembre de 1996 en Busan, Corea del Sur, es un cantante, bailarín y actor que ganó la fama después de ganar el evento de la temporada 2 de Survival Produce 101 en 2017

Conocido por su impresionante carisma de escenario y habilidades de baile extraordinarias, Kang ha lanzado varios álbumes en solitario exitosos, como Color On Me and Yellow.

Además de la música, también es activo en varios programas de televisión y publicidad, lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento de Corea del Sur.