Kamala Harris insinúa su regreso a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028

Washington, VIVA – Ex vicepresidente Estados Unidos de América (COMO) Kamala Harris afirmó que podría presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales (elección presidencial) 2028.

En una entrevista con la BBC, reportada por Anadolu el sábado, Harris dijo que todavía veía un futuro en la política a pesar de su derrota. Donald Trump en las elecciones del año pasado.

En su primera entrevista en el Reino Unido, Harris se mostró confiada en que algún día una mujer ocuparía la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si esa persona podría ser él, respondió: «Tal vez».

Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (Doc: The New Arab) Foto : VIVA.co.id/Natania Longdong

«Aún no he terminado. A lo largo de mi carrera, he vivido mi vida como una forma de servicio y eso ha quedado arraigado en mí», afirmó en el programa de la BBC.

Harris publicó recientemente una memoria titulada “107 días” sobre su breve campaña de 2024. Descartó las encuestas que la ubicaban detrás de otros posibles candidatos demócratas, incluido el actor Dwayne “The Rock” Johnson.

«Si hubiera escuchado los resultados de la encuesta, no me presentaría como candidato a mi primer o segundo mandato, y ciertamente no estaría sentado aquí», dijo.

También llamó a Trump “tirano” y afirmó que sus advertencias durante la campaña de 2024 habían demostrado ser correctas.

“Dijo que convertiría al Departamento de Justicia en un arma, y ​​lo hizo”, dijo Harris.

Como ejemplo, citó la suspensión del comediante Jimmy Kimmel en Estados Unidos después de hacer bromas sobre figuras de extrema derecha. Harris acusó a Trump de utilizar agencias federales para atacar a sus críticos.

«Se ofendía tan fácilmente que no podía aceptar las críticas por una broma y trató de cerrar medios de comunicación enteros», dijo.

“Muchos se han rendido desde el primer día”, añadió, acusando a los líderes empresariales de “doblarse ante el poder de un tirano” para obtener beneficios políticos o financieros. (Hormiga)