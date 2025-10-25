Kamala Harris dice ‘no he terminado’ con la política

Kamala Harris dio su primera entrevista exclusiva en el Reino Unido en el bbc‘Domingo con Laura Kuenssberg.” Durante la conversación con la presentadora titular, ella habló sobre los estados presentes y futuros de la política estadounidense y su papel dentro de ellos. El ex vicepresidente y candidato presidencial dice: “Aún no he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en los huesos”.

Harris, quien se desempeñó como senadora y fiscal de distrito de California antes de convertirse en la vicepresidenta número 49 bajo el gobierno de Joe Biden de 2021 a 2025, ha trabajado en política durante varias décadas. Como candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2024, se enfrentó cara a cara con el candidato republicano. Donald Trumpadvirtiendo a los votantes sobre sus peligros potenciales a lo largo de su campaña.

Aunque Harris perdió las elecciones ante Trump, mantiene su retórica. «Me preguntaron si era fascista y dije ‘sí’, la razón es que miro lo que está sucediendo ahora mismo», dice Harris, «Es lo que predije. Dijo que convertiría al Departamento de Justicia en un arma y ha hecho exactamente eso».

Ella llama al presidente de Estados Unidos un “tirano” y cita “cómo ha convertido en armas, por ejemplo, a las agencias federales que persiguen a los satíricos políticos”. También señaló cómo el La FCC persiguió a Disney a raíz de los comentarios de Jimmy Kimmel tras el asesinato de Charlie Kirk. «Su piel es tan delgada que no pudo soportar las críticas de un chiste, y en el proceso intentó cerrar toda una organización de medios», dice.

Harris fue la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y, de ser elegida, habría sido la primera mujer presidenta. Ella dice que sus sobrinas nietas “seguramente en su vida” verían a una mujer presidenta. Cuando se le preguntó si sería ella, dijo “posiblemente”, sugiriendo otra posible candidatura para el cargo más alto, aunque no se ha comprometido oficialmente con esa decisión.

Algunas encuestas sitúan actualmente a Harris como un outsider para ganar un lugar en la lista demócrata en 2028. Sin embargo, Harris las descarta y afirma: «Nunca he escuchado las encuestas. Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría postulado para mi primer cargo, ni para mi segundo cargo, y ciertamente no estaría sentado aquí».

La entrevista completa se transmitirá el domingo a las 9 am en la BBC.