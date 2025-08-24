Kalina Ocktaranny vendiendo ES Teler, obtenga un capital de Rp50 millones de Azka Corbuzier

VIVA – Kalina Ocktarannyex -presente Deddy CorbuzierEn el foco público después de abrir un vendedor callejero de hielo en el área de Pamulang, South Tangerang, el 12 de agosto de 2025.

Leer también: La última noticia de ex esposa de Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny, ahora se vende en la carretera



La decisión de la actriz de 44 años de vender al lado de la carretera llamó la atención de los ciudadanos, pero Kalina enfatizó que no estaba avergonzada del paso.

«¿Por qué debería estar avergonzado? Vendo Halal. No levantar mis manos a la gente», dijo Kalina, citando shows de YouTube, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Deddy Corbuzier no importa la bandera de una pieza que vuela, siempre que no esté por encima y más grande que el rojo y el blanco



Para Kalina, vender Ice Telher no es solo un negocio secundario, sino una visión a largo plazo. Con entusiasmo, planea expandir su negocio abriendo nuevas sucursales en varios lugares.

«Dios desee, el año que viene abriré una nueva sucursal», dijo.

Leer también: Más popular: el cuidado de la piel Reza Gladys se declara ilegal, una lista de la controversia de Timothy Ronald



Este plan ha estado en su mente durante mucho tiempo, pero solo se dio cuenta este año después de que logró superar las limitaciones de la ubicación comercial.

Curiosamente, la capital para abrir este puesto de hielo de Telon proviene de su hijo, Azka Corbuzier. Kalina dijo que inicialmente solo conversaba casualmente con Azka, sin pedir ayuda financiera.

Sin embargo, sorprendentemente, Azka solicitó el número de cuenta de su madre por querer dar una ‘asignación’.

«Dije, no es necesario que me dieran dinero. Recordó a su madre, estaba muy agradecida», agregó Kalina.

Inesperadamente, Azka le transfirió Rp50 millones, una sorpresa que hizo que Kalina llorara emoción. Con plena determinación, Kalina prometió no desperdiciar fondos del niño.

«En ese momento prometí que no quería usar dinero de mi hijo para cosas sin importancia. Finalmente, hice esta tienda de telerías de ES», dijo

Para Kalina, Warung Es Teler no es solo un negocio, sino también una inversión para su futuro. Espera que este negocio pueda ser una fuente sostenible de medios de vida.

«Por ejemplo, puedo tener varias ramas de ES Teler Kedai, que Dios quiera, con suerte puede ser un apoyo para mi vida al retirarme más tarde», agregó.

El movimiento de Kalina muestra un espíritu de independencia empresarial y fuerte, al tiempo que muestra una estrecha relación con su hijo, Azka.