Kali Uchis Sortisas LA Concierto con Peso Pluma y canción inédita

Kali Uchis Licó Los Ángeles el miércoles por la noche con una sorpresa que hizo que los fanáticos rugieran.

El cantante no sacó nada menos que Peso de la pluma Para la primera presentación en vivo de su sensual dúo nominado al Grammy latino «Igual que un Ángel». Uchis apareció en el escenario en alas gigantes de ángel blanco, mientras que Peso Pluma apareció en todo negro con una gran sonrisa en su rostro. La multitud se volvió loca cuando el dúo, radiante de química, ofreció una actuación que era a la misma romántica y eléctrica.

Uchis actuó en el Foro KIA en Inglewood para la primera de las dos noches agotadas en el lugar. Regresará a Los Ángeles por una noche en el Intuit Dome en septiembre para cerrar su primera arena norteamericana. recorrido En apoyo de su quinto álbum de estudio, «Sincerely».

Cerrando la noche, Uchis regresó cerrado el set saliendo del escenario a través de una puerta independiente. Sin embargo, regresó para un bis que empaquetó una versión Capella de «Territorial» y una actuación atmosférica de una canción inédita aparentemente titulada «Cry About It». La balada presenta las voces respirables de Uchis tarareando: “Lástima, tan triste / Deberías llorar por eso / Llora, llora, hasta que dejo de lastimarme (Llora, llora, hasta que ya no te hace daño) «.

Hablar con Variedad De su LP «sinceramente», Uchis dijo: «Creo que poner esto [album] En el mundo también me abrirá un capítulo, personalmente. Con suerte, poder compartirlo con el mundo me traerá un nuevo sentido de paz «.