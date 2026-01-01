Kali muere y ¿cuál es el final?

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del final de la serie de “Cosas más extrañas”, ahora transmitiendo en Netflix.



“Stranger Things” ha llegado a su fin.

La sensación de terror y fantasía, que comenzó como un modesto pastiche de los 80 en 2016 y rápidamente se convirtió en un gigante de Netflix, terminó con un final de serie de talla grande escrito y dirigido por los creadores del programa The Duffer Brothers. A continuación, encontrará un desglose de lo que sucedió durante el último episodio.

¡Once lograron salir con vida!

Parecía que Once (Millie Bobby Brown) se sacrificó cuando la bomba detonó, destruyendo el Upside Down y cerrando efectivamente el puente para que apareciera el mal. Incluso tuvo un último beso con Mike (Finn Wolfhard) justo antes, y todos sus amigos y seres queridos lloraron. ¡Pero sorpresa! Su hermana Kali (Linnea Berthelsen) en realidad lanzó un último hechizo para crear un Once falso, por lo que solo miró como si ella muriera. Al final, y según la estimación de Mike, Eleven está sana y salva en una hermosa caminata, lejos de cualquiera que busque cosechar su sangre.

Tanto Vecna ​​como Mind Flayer parecen estar muertos.

Mientras Eleven y Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) luchan dentro del enorme Mind Flayer, el resto del equipo de Hawkins dispara y lucha contra la gran bestia. Una vez que Will (Noah Schnapp) salta a la mente de Vecna ​​para ayudar, tanto Vecna ​​como Mind Flayer, quienes, según Henry, son lo mismo, reciben demasiados golpes y son derribados. Joyce (Winona Ryder) le da los golpes mortales finales a Vecna ​​con un hacha, decapitando al monstruo. Bonificación: ¡los niños pequeños también se salvan!

Kali muere.

El teniente Robert Akers (Alex Breaux) disparó justo antes de que Murray (Brett Gelman) causara una distracción al volar el helicóptero, lo que permitió a Eleven matar a todos los militares, antes de apoderarse de la mente de Akers y obligarlo a dispararse en la cabeza.

Se revela el traumatizante recuerdo de la cueva de Henry Creel.

Resulta que después de matar al hombre misterioso, Henry (también Jamie Campbell Bower) vio a su yo más joven abrir el maletín mientras una pieza del interior saltaba a su mano. Resulta que Mind Flayer no quería que recordara que usó a Henry como un recipiente para llevarlo a Hawkins, tal como Will fue un recipiente para Henry. Sin embargo, Henry lo niega y dice que él y Mind Flayer son lo mismo.

18 meses después de Vecna, las cosas en Hawkins prácticamente han vuelto a la normalidad.

Es posible que los acontecimientos catastróficos hayan sido escondidos bajo la alfombra como un terremoto, ¡pero al menos hay un monumento conmemorativo! Nos ponemos al día con nuestro equipo después de un salto en el tiempo el día de la graduación de la escuela secundaria. Max (Sadie Sink) anda en patineta y se besa con Lucas (Caleb McLaughlin). Hopper (David Harbour) desempeña el papel de padrastro para Joyce y sus hijos, pero se toma el tiempo para consolar a Mike, que todavía está de luto por El. Además, Dustin (Gaten Matarazzo) es el mejor estudiante y, por supuesto, su discurso trata sobre “Dungeons & Dragons”.

Steve (Joe Keery) es ahora profesor de educación sexual y entrenador de béisbol en una escuela secundaria, y Derek (Jake Connell) es el receptor del equipo. En otras noticias, Nancy (Natalia Dyer) abandonó Emerson para trabajar en periodismo, Robin (Maya Hawke) estudia en Smith y Jonathan (Charlie Heaton) está trabajando en una película en la escuela de cine de la Universidad de Nueva York.

Después del día de la graduación, Hopper le propone matrimonio a Joyce y le sugiere que se muden a Montauk, donde recibió una nueva oferta de trabajo y podrían tener un nuevo comienzo. Mientras tanto, Mike, Max, Dustin, Lucas y Will se saltan una invitación a una fiesta de graduación para poder jugar una campaña de D&D que tiene un final agridulce que refleja sus propios futuros: Will se dirige a la gran ciudad y comienza a salir; Max y Lucas permanecen juntos; Dustin va a la universidad pero todavía sale con Steve; y Mike se convierte en autor.

En la última escena, Mike observa cómo Holly (Nell Fisher), Derek y sus amigos inician su propia campaña de D&D.

Mike se disculpa por no haber dicho algo antes sobre la salida del armario de Will.

Fue dulce ver a Mike consolando a Will al final del episodio. ¡Nada se interpondrá entre estos dos cogollos!

Steve y Jonathan se portan bien.

Steve y Jonathan dejan lo pasado en el pasado y ambos coinciden en que ninguno de los dos es el hombre adecuado para Nancy.

Holly finalmente tuvo su momento heroico al llevar a los niños a la cueva.

Holly se sintió muy culpable por no ayudar a su madre, Karen (Cara Buono), y por no ser valiente en otros momentos, pero lo compensó en este episodio.

A diferencia de la mayoría de los éxitos de taquilla de estos días, no hay una escena intermedia o posterior a los créditos.

Las cosas están tranquilas en Hawkins… ¡por ahora!