Kalapas Tangerang y Karutan Surakarta traen el buen nombre de la penitenciaría indonesia en el mundo internacional

Yakarta, Viva – Indonesia nuevamente talló los logros en el ámbito internacional enviando dos delegados en el Programa de Liderazgo Correccional Internacional de 2025 (ICLP) organizado por el Servicio de Prisiones de Singapur (SPS).

Leer también: Libre condicional, Setya Novanto sigue siendo ‘ayuno político’ hasta 2031



Esta prestigiosa actividad duró cinco días en el aeropuerto de Crowne Plaza Changi, Singapur, y presentó varias agendas estratégicas, incluida Heritage Tour, Asian Prisons Lockdown Challenge 2025, visita al sitio a las instalaciones penitenciarias, compartir por líderes correccionales y programas sociales.

Los dos representantes indonesios en el programa fueron el jefe de la institución. Correccional Tangerang Clase I, Beni Hidayat, como Presidente de la Delegación y Jefe del Centro de Detención del Estado de Surakarta Clase I, Bhanad Shofa Kurniawan, como miembro.

Leer también: 179.312 Los prisioneros obtienen la remisión general del aniversario de la República de Indonesia, 3.917 personas son inmediatamente libres



Se confía en ambos para llevar el buen nombre de las redes internacionales correccionales y en expansión de Indonesia en el campo del liderazgo correccional.

Esta actividad es un foro importante para que los prisioneros mundiales compartan experiencias, intercambien estrategias en la gestión de las instituciones correccionales y construyan colaboración en el country.

Leer también: 1.310 niños asistidos pueden castigar la remisión, 38 inmediatamente gratis



A través de la agenda de visitas directas a instalaciones penitenciarias en Singapur, los participantes pueden absorber las mejores innovaciones y prácticas que pueden adaptarse en sus respectivos países.

Respondiendo a su participación, el presidente de la delegación de Beni Hidayat acompañada por Bhanad Shofa Kurniawan, expresó su orgullo y compromiso de aportar beneficios a Indonesia.

«Nos sentimos honrados de que se nos confíe para ser parte de este programa internacional. Esta oportunidad no solo amplía nuestros horizontes, sino que también abre oportunidades para que la penitenciaría indonesia adopte las mejores prácticas que han demostrado ser efectivas en otros países», dijo Beni Hidayat a los periodistas, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Mientras que el jefe del Centro de Detención del Estado de Surakarta Clase I, Bhanad Shofa Kurniawan agregó en la reunión, su partido tuvo la oportunidad de compartir el conocimiento que se había llevado a cabo en las cárceles/centros de detención en Indonesia a otros participantes.

«Nuestra esperanza, lo que aprendemos aquí se puede implementar para mejorar la calidad de los servicios y la gestión de la correccional en el país», dijo.