Kakorlantas y directora gerente de Jasa Marga Asegúrese de que la puerta de peaje dañada después de la manifestación ya esté funcionando normalmente

Yakarta, Viva – Kakorlantas Inspector General de Polri Agus Suryonugroho junto con el Presidente Director de PT Jasa Marga (Persero) TBK Rivan Achmad Purwantono revisó un número puerta de peaje En una ciudad que sufrió daños después de la manifestación. La revisión se lleva a cabo para garantizar que el proceso de reparación y operaciones funcione bien.

La revisión de las siete puertas de peaje es la reparación, incluidos GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejponganan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2 y GT Kuningan 1.

En su revisión, Kakorlantas se aseguró de que todas las puertas de peaje hayan estado operando normalmente. También dijo que su grupo había preparado un paso anticipatorio para enfrentar el aumento en el flujo de tráfico en el largo flujo inverso del cumpleaños del Profeta.



Kakorlantas y Director Gerente de Jasa Marga Revisión de la reparación de la puerta de peaje posterior a la demostración

«Aseguramos que la puerta de peaje se estaba ejecutando. También nos aseguramos de la corriente fin de semana largo Todavía controlado hay un aumento en la corriente, pero hemos preparado un escenario a partir de uno forma Hasta el cambio actual hasta que se controle «, dijo Agus.

Mientras tanto, el director gerente de Jasa Marga Rivan A. Purwantono reveló que de las siete puertas de peaje que habían sido quemadas, hasta 17 subestaciones automáticas de peaje (GTO) habían funcionado. Se dirige a que el 10 de septiembre, los 22 GTO pueden funcionar normalmente.

«Realizar una revisión en las siete puertas de peaje que ayer se incendió y Alhamdulillah de estas siete puertas después de operar todo según el plan, hubo 17 GTO que ya estaban funcionando. Y esperamos que más tarde el décimo de 22 GTO los cinco restantes pronto se cumplan, es seguro que todo el GTO correrá normalmente y antes», explicó.

Además, Rivan también se aseguró de que el proceso de reparación de edificios de puerta de peaje continuara sin perturbar los servicios a los usuarios de la carretera.

«Es cierto que toda la puerta de peaje se ha ejecutado normalmente, abierta como antes. Sí, espero que esto brinde un buen servicio para la comunidad. Si bien aún mejoraremos físicamente, porque este físico requiere mucho tiempo», dijo.

Además de las revisiones de reparación, Rivan también reveló un aumento significativo en el volumen del vehículo durante las largas vacaciones.

«En estas largas vacaciones, un aumento en el tráfico, especialmente fuera de Yakarta, ha alcanzado alrededor del 23 por ciento, lo principal es que en Cikampek Utama alcanza más del 50 por ciento y la espalda actual sigue siendo un 8 por ciento. También debe anticiparse que más tarde todavía surge si hoy hasta esta noche», dijo.