Kakorlantas usó temporalmente el uso de sirenas y estribas al escoltar

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugoho afirmó que su partido llevó a cabo una congelación temporal de sirena y rotador en la carretera. Sin embargo, escolta de vehículo Ciertos funcionarios aún se llevan a cabo, pero el uso de sirenas y Estrobos ya no es una prioridad.

«Detenemos temporalmente el uso de las voces, mientras se evalúa a fondo. El empoderamiento aún puede funcionar, solo para el uso de sirenas y estroboscópico.

Kakorlantas enfatizó que el uso de sirenas solo debería hacerse en ciertas condiciones que realmente requieren prioridad. «Incluso si se usa, la sirena es para cosas especiales, no al azar. Si bien esto es una apelación para que no se use si no es urgente», dijo.

Este paso de evaluación se tomó como una forma de respuesta positiva a las aspiraciones de las personas que se sintieron perturbadas por el uso de sirenas y estribas. «Estamos agradecidos por la preocupación pública. Seguiremos todos los aportes. Por el momento, mantengamos conjuntamente el orden de tráfico», dijo Agus.

En la actualidad, la policía nacional Korlantas está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores para evitar el abuso. Esto se refiere al número de ley 22 año 2009 sobre el tráfico y el transporte por carretera (Ley de LLAJ) Artículo 59 Párrafo (5), que regula claramente a cualquier persona que tenga derecho a usar rotadores y sirenas:

a. Se utilizan luces de letreros azules y sirenas para vehículos motorizados para los oficiales de policía de la República de Indonesia.

b. Las señales de rojo y sirenas se utilizan para vehículos motorizados detenidos, escoltas TNI, bomberos, ambulancias, barras rojas, rescate y cuerpos.

do. Las señales amarillas sin sirenas se utilizan para vehículos motorizados de peaje, supervisión de instalaciones e infraestructura de LLAJ, mantenimiento y limpieza de instalaciones públicas, conductores de vehículos y transporte especial de bienes.