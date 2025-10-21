Kakorlantas revela que la emisión de billetes electrónicos en Java Oriental aumenta un 307 por ciento y espera que haya 1.000 cámaras ETLE el próximo año

Sidoarjo, VIVA – Jefe del Cuerpo de Tráfico policia nacional El inspector general Agus Suryonugroho transmitió el importante avance de la transformación digital del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional en la aplicación de la ley a través del sistema. Aplicación de la ley de tráfico electrónico (CARNE).

Así lo transmitió en rueda de prensa sobre la Revitalización de la ETLE Nacional en la Policía de Sidoarjo, Polda. Java Oriental (Java Oriental), lunes 20 de octubre. Cree que el desarrollo tecnológico en el uso de ETLE para la jurisdicción de la Policía de Java Oriental es muy bueno.

«Fui a la Policía Regional de Java Oriental para asegurarme de que e-multa por exceso de velocidad en Java Oriental ya está funcionando y el e-Tilang nacional también está funcionando. «Por eso yo, como Korlantas Polri, digo que no estaremos orgullosos de hacer cumplir la ley, pero esperamos que todos los usuarios de la vía obedezcan y se disciplinan», dijo Agus.

Agus reveló que había habido un aumento bastante rápido en la aplicación de la ley a través de las cámaras ETLE, incluida la captura, validación e incluso confirmación del pago de multas de los infractores.

«Korlantas Polri a través de la Policía Regional de Java Oriental continuará desarrollando tecnología para acelerar los servicios a la comunidad. Les aseguro que en la Policía Regional de Java Oriental e-Tilang está funcionando bien. De hecho, los datos muestran un aumento significativo: el procesamiento aumentó en un 307 por ciento, la validación aumentó en un 228 por ciento y la confirmación de pago aumentó en un 198 por ciento», dijo.

Mientras tanto, el número de ETLE repartidos en la jurisdicción de la Policía Regional de Java Oriental es actualmente de sólo 216 cámaras. El inspector general Agus espera aumentar el número de ETLE a 1.000 unidades el próximo año.

«El número de cámaras actualmente es de sólo 216 y se incrementará a un mínimo de 1.000 para 2026. Nuestra esperanza es que con e-Tilang, la aplicación de la ley y la transformación digital, se pueda reducir el número de accidentes», dijo.

“Esperamos que la gente pueda ser disciplinada sin tener que ser multada, porque la sonrisa de los policías de tránsito es lo principal. Queremos estar cerca de la comunidad, instándola a tener siempre cuidado en las vías, orden y priorizar la seguridad”, concluyó.

También estuvieron presentes en la agenda el director del Cuerpo de Tráfico de la Policía, el general de brigada Faizal, el comisionado de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Oriental (Java Oriental), Iwan Saktiadi, el jefe de la División Renmin del Cuerpo de Tráfico de la Policía, el comisionado de policía Made Agus, el jefe de la Subdirección de la Dirección del Cuerpo de Tráfico de la Policía, el comisionado de policía Matrius.