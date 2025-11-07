Kakorlantas enfatiza que controlar las carreras ilegales no es acabar con el pasatiempo de los jóvenes sino salvar a la generación joven

Jacarta – Jefe del Cuerpo de Tráfico policia nacional El inspector general Agus Suryonugroho enfatizó que las medidas de Korlantas Polri para frenar las carreras ilegales en varias regiones no son simplemente acciones de aplicación de la ley, sino que tienen como objetivo proteger la seguridad pública y desarrollar a la generación más joven para que su afición por el automóvil pueda canalizarse positivamente.

Lea también: Mensaje del Subjefe de Policía a 1.158 funcionarios de la SIP: Muestre su presencia para mejorar la Policía Nacional



«Regular las carreras ilegales no es acabar con la afición de los jóvenes, sino protegerlos del riesgo de accidentes y de un futuro amenazado debido a comportamientos peligrosos en la carretera», afirmó Agus en su declaración escrita, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Según Agus, hasta ahora muchos de los autores de carreras ilegales provienen de adolescentes que tienen un gran interés en el mundo del automóvil, pero que aún no tienen la salida adecuada para ello. Por ello, Korlantas Polri fomenta un enfoque humanista y educativo en cada operación de control.

Lea también: Policías falsos le quitan la moto y el celular a Ojol, alegando que quieren perseguir a sospechosos de narcotráfico



Agus enfatizó que el principal objetivo del operativo para controlar las carreras ilegales es la seguridad pública. La carretera no es un campo de carreras y las acciones imprudentes pueden amenazar la vida del autor y de otros usuarios de la vía.

Lea también: El ministro de Defensa, Sjafrie, pide a la Policía Nacional y al TNI que trabajen juntos para ayudar a la gente en dificultades



Sin embargo, en lugar de un enfoque puramente represivo, Korlantas ahora da prioridad a la orientación y la educación como parte de la aplicación de la ley. Se espera que cada operación de campo esté acompañada de un diálogo con la comunidad motociclista, el desarrollo de los jóvenes involucrados, así como actividades sociales que generen conciencia.

«Queremos que los perpetradores sean conscientes de que las carreras ilegales no sólo violan las reglas, sino que también pueden quitarse la vida. Por lo tanto, el entrenamiento es el paso principal antes de actuar», dijo Agus.

Korlantas Polri ha preparado varias medidas concretas para canalizar la afición automovilística de los adolescentes en una dirección positiva, incluido el programa «La conducción segura va a la escuela y al campus» para crear una cultura de conducción segura desde una edad temprana.

Es muy necesaria la colaboración con IMI y los gobiernos locales para proporcionar eventos de carreras oficiales o carreras callejeras legales que sean seguras y controladas.

Modificación legal y formación de mecánicos para el joven colectivo automovilístico para que su creatividad se canalice hacia el ámbito profesional.

Se espera que este enfoque pueda cambiar la mentalidad de los corredores ilegales para que sean más conscientes y responsables legalmente en la carretera.