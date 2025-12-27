Kakorlantas confirma que los vehículos de tres ejes tienen prohibido el acceso a las autopistas de peaje durante las vacaciones de Navidad y los delincuentes recibirán multas inmediatas

Jacarta – Korlantas Polri confirma la prohibición vehículo ejes triples cruzan la autopista de peaje durante el período de Navidad y Año Nuevo (nataru). Esta política es una continuación del Decreto Conjunto (SKB), así como el resultado de la coordinación entre ministerios e instituciones.

Jefe del Cuerpo de Tráfico Inspector General de la Policía Nacional Suryonugho Dijo que, según los resultados del análisis y evaluación de la tarde a la noche, el flujo de regreso a casa de Nataru se había llevado a cabo en general bien. Se registró que 201 mil vehículos salieron de Yakarta hacia Sumatra y Trans Java a través de carreteras de peaje, o alrededor del 49 por ciento de la salida total proyectada desde Yakarta.

«En el análisis y evaluación conjunta, de acuerdo con la dirección del Ministro de Transportes y los resultados del acuerdo SKB, los vehículos de tres ejes tienen prohibido cruzar las carreteras de peaje. Para las rutas arteriales también se ha fijado el horario, es decir, desde las 17.00 horas hasta la mañana», dijo Agus.

Agus hizo un llamamiento a los empresarios del transporte de mercancías y a los conductores de vehículos de tres ejes para que cumplan con esta política. El Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional actuará con firmeza si se constatan infracciones en el terreno.

«Tomaremos medidas firmes, incluidas multas, porque la prioridad son las actividades humanitarias, la seguridad y la tranquilidad de viajar para las personas que celebran Navidad, Año Nuevo y días festivos», subrayó.

Además, los resultados de la evaluación de la Operación Nataru también muestran una tendencia positiva en el aspecto de la seguridad vial. La tasa de mortalidad por accidentes de tráfico ha disminuido significativamente.

«Las víctimas de accidentes de tránsito con víctimas mortales disminuyeron en un 23,23 por ciento», explicó.

Esta reducción es un activo importante para que la policía continúe mejorando los servicios durante el tiempo restante de la Operación Nataru. Korlantas Polri también ha preparado diversas estrategias para proteger el contraflujo, tanto en las autopistas de peaje como en las arterias, cruces y zonas turísticas.

«Se ha preparado una estrategia de seguridad contra el reflujo para que los viajes de las personas sigan siendo seguros, ordenados y fluidos», dijo Agus.