Kakorlantas bajó directamente para salvaguardar el 80 aniversario de la República de Indonesia, PB HMI: Entonces, el ejemplo de liderazgo

Yakarta, Viva -Cuando miles de residentes empacaron el área de Monas y alrededor del Palacio del Estado para celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia, el jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) PolriEl inspector general Agus Suryonugroho, visto monitoreando el flujo de tráfico con motocicletas oficiales, saluda a los oficiales en el puesto de seguridad y asegurando que la comunidad pueda celebrar de manera segura y ordenada.

Leer también: El título del 80 aniversario de la República de Indonesia, el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, invitó a fortalecer y mantener la integridad de la República de Indonesia.



La presencia directa de este Kakorlantas recibió un alto aprecio de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Estudiantes Islámicos (PB HMI).

«No solo dio instrucciones desde detrás de la mesa, sino que estuvo presente directamente con los miembros, asegurando que la gente sintió consuelo y seguridad al celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia. Este es un verdadero ejemplo para los funcionarios estatales y la comunidad», dijo el tesorero adjunto de PB HMI, Benny Hasibuan, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: Momento Kakorlantas usa motocicletas que aseguran directamente el pico del 80 aniversario de la República de Indonesia





Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Según Benny, la presencia de Kakorlantas en puntos vitales como la calle Medan Merdeka y el área de Monas se convirtió en un símbolo de liderazgo real y disciplinado. «Cuando el líder más alto del tráfico solo quiere caer directamente, eso significa que el mensaje de disciplina y seguridad se enfatiza realmente», dijo.

Leer también: En ausencia de asistir a la ceremonia en el palacio, Megawati se convirtió en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la escuela PDIP



PB HMI enfatizó que la acción real de la Policía Nacional no era solo por el impulso de la celebración, sino también parte del compromiso de mantener la seguridad pública en cualquier momento. El espíritu de servicio que se muestra cuando se espera que el aniversario de la República de Indonesia sea una cultura en los servicios públicos, donde la comunidad es realmente el centro de atención, no solo el objeto de supervisión.

Además, PB HMI evalúa que la conmemoración de la independencia no es solo una ceremonia estatal, sino un reflejo del viaje de la nación lleno de sacrificio. «La Policía Nacional ha dado un ejemplo. Ahora es solo cómo todos los elementos de la nación han ayudado a mantener juntos el orden y la seguridad. El espíritu de independencia debe realizarse en la unidad, la disciplina y la cooperación mutua», dijo Benny.

Además, PB HMI espera que el impulso del 80 aniversario de la República de Indonesia pueda fortalecer la conciencia pública sobre la importancia de la disciplina del tráfico y el cumplimiento de las reglas, así como fomentar la conciencia colectiva de que la seguridad pública y la comodidad es una responsabilidad compartida.

La presencia de un humanista, firme y prolongada, según Benny, es un ejemplo para todos los ciudadanos para mantener el orden, la seguridad y la unidad nacional.