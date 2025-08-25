Kakorlantas acompañó al jefe de la policía nacional Sambangi dos Pesantren mayor en Java Oriental, solicite oración por la nación

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri El inspector general Agus Suryonugoho acompañó Jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo en una serie de segundas visitas de amistad pesantreno Grande en Java Oriental, a saber, Majma’al Bahroin Islamic Boarding School Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, PLoso, Jombang y Langitan Islamic Boarding, Widang, Tuban, el miércoles 20 de agosto de 2025.

Esta visita es parte de un esfuerzo para fortalecer la sinergia de la Policía Nacional con los eruditos, así como pedir bendición para la preservación de la seguridad, la paz y la unidad nacional.

Reuniéndose a Majma’al Bahroin Jombang Ponpes. En Majma’al Bahroin Ponpes, el jefe de la policía nacional enfatizó la importancia de construir la comunicación y la sinergia entre Umara y Ulama para mantener la estabilidad de Kamtibmas y el cuidado de la armonía social.

«Esto es parte de nuestras actividades para continuar construyendo amistad, construyendo relaciones entre Umara y Ulama, así como el mandato del presidente para que siempre mantengamos armonía», dijo Sigit.

Sigit también invitó a los académicos a apoyar el programa estratégico del gobierno en seguridad alimentaria, autosuficiencia, fortalecer los recursos humanos superiores y la gestión de los recursos naturales hacia Indonesia Gold Indonesia 2045.

KH Muchammad Muchtar Mu’ti, líder del internado islámico de Majma’al Bahroin, dio la bienvenida a la visita.

«Nos sentimos orgullosos porque el Jefe de la Policía Nacional está presente directamente en este pesantreno. Nuestras oraciones son que la Policía Nacional siempre tiene la fuerza para proteger a la comunidad», dijo.

Algunos de los estudiantes de Pessntren afirmaron estar impresionados con la atención del jefe de la policía nacional a los huérfanos a quienes recibieron ayuda. «Se siente muy feliz de ser visitado por el jefe de la policía nacional. Esta asistencia no solo es beneficiosa para nosotros, sino que también se convierte en el espíritu para continuar aprendiendo y sirviendo a la nación», dijo.

Mientras tanto, durante una visita al Langitan Islamic Boarding School, el jefe de la policía nacional transmitió su intención de fortalecer la relación y pedir oración por la seguridad de la nación.

«A través de las oraciones de los eruditos, esperamos que el pueblo indonesio siempre esté seguro, pacífico y pacífico», dijo el jefe de la policía nacional.

Los cuidadores de Langitan Ponpes, KH Maksum Faqih (Gus Maksum), evaluaron al jefe de la policía nacional como un líder humilde y cerca de la comunidad.

«Anteriormente había una comunicación cálida, y pidió oraciones para que esta nación siempre sea segura. Esto muestra que la policía nacional trabaja con conciencia», dijo Gus Maksum.

En una charla informal, el jefe de la policía nacional también explicó el significado de saludos de precisión con su mano derecha hacia el cofre izquierdo, que simboliza el liderazgo basado en el hígado. La explicación recibió el aprecio de los estudiantes.

En este pesantreno, algunos estudiantes expresaron su felicidad. «Era la primera vez que vi de primera mano el jefe de la policía nacional. Fue amable y cuidado por nosotros. Esperamos que la policía nacional siempre sea bendecida por Dios para proteger este país», dijo con ojos brillantes.

El jefe de la policía nacional también entregó asistencia a 100 huérfanos en el Pesantren como una forma de preocupación para la Policía Nacional.

La presencia del jefe de la policía nacional junto con Kakorlantas en estos dos principales Pesantren fortaleció aún más la sinergia de la Policía Nacional con Kiai y Santri. Los académicos consideran que las relaciones armoniosas entre Pesantren y la Policía Nacional son un capital importante para mantener la unidad nacional, fortalecer la seguridad nacional y el cuidado de la armonía social en una sociedad pluralista.