Kajari, Kasi Intel y Kasi Datun Hulu Sungai Utara despedidos temporalmente, no pueden recibir salario

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) suspender temporalmente al Fiscal Jefe (Aprender), Jefe de Intel y Jefe de Datun Kejari Río Norte superiorKalimantan del Sur, después de que los tres fueran nombrados presuntos sospechosos extorsión por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Lea también: Estados Unidos incauta otro petrolero que hacía escala en Venezuela



«Ha sido destituido de su cargo y ha inhabilitado temporalmente su condición de funcionario público como fiscal hasta que reciba una decisión judicial que tenga fuerza legal permanente o inkrah», dijo el domingo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, en Yakarta.

Con la condición de despido temporal, los tres automáticamente no reciben sueldos ni prestaciones.

Lea también: Dos supervisores escolares en Bogor haciendo trampa y Kumpul Kebo, despedidos inmediatamente





La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró sospechosos a Kajari y al jefe de inteligencia de la fiscalía del distrito norte de Hulu Sungai. Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A/rwa

En cuanto al jefe del distrito de North Hulu Sungai Datun, Tri Taruna Fariadi, que todavía está siendo buscado, Anang confirmó que la Fiscalía ayudará al KPK en la búsqueda del fiscal.

Lea también: Tiroteo en una tienda de bebidas cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, 10 personas muertas



«También lo buscaremos. Definitivamente ayudaremos al KPK. Si lo hay, lo entregaremos a los investigadores del KPK», dijo.

También aseguró que la Fiscalía no intervendrá en el proceso legal en curso.

Se sabe que el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al fiscal de distrito de North Hulu Sungai, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), al jefe de inteligencia del distrito de North Hulu Sungai, Asis Budianto (ASB), y al jefe de distrito de North Hulu Sungai, Datun Tri Taruna Fariadi (TAR), como sospechosos en un caso de presunta corrupción relacionada con la extorsión en el proceso de aplicación de la ley en la Fiscalía del distrito de North Hulu Sungai. para el año fiscal 2025-2026.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu y Asis Budianto han sido detenidos por sus acciones. Sin embargo, Tri Taruna Fariadi todavía está siendo buscado porque se escapó cuando la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una operación encubierta (OTT).

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, dijo que Albertinus era sospechoso de recibir dinero de presuntos delitos de corrupción de hasta 1.500 millones de IDR.

Se sospecha que el dinero proviene de extorsión, recortes al presupuesto del fiscal del distrito de Hulu Sungai Utara y otros ingresos.

Para la extorsión, Asep explicó que Albertinus recibió hasta 804 millones de IDR en el período noviembre-diciembre de 2025 de dos intermediarios, a saber, el Jefe de la Sección de Inteligencia del Fiscal de Distrito de Hulu del Norte Sungai Asis Budianto (ASB), y el Jefe de la Sección de Administración Civil y Estatal del Fiscal de Distrito de Hulu del Norte Sungai Tri Taruna Fariadi (TAR).