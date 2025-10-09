Kajari, en el oeste de Yakarta, despedido por malversación de dinero procedente de pruebas del caso del robot comercial Fahrenheit, pero no ha sido sentenciado

Jacarta – Jefe de la Fiscalía (Aprender) Hendri Antoro, en el oeste de Yakarta, efectivamente ha sido destituido de su cargo, pero resulta que a Hendri le acaban de imponer sanciones éticas sin ningún proceso legal. criminal al igual que su colega fiscal, Azam Akhmad Akhsya, que anteriormente fue condenado a 9 años de prisión.

Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) oficina del fiscal generalAnang Supriatna, dijo Derribar Esta es la sanción más severa que se puede imponer internamente.

«Esa es la (sanción) más severa», dijo Anang en el Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de que Hendri fuera acusado de un delito, Anang no dio una respuesta definitiva. Sólo destacó que se había realizado el proceso interno.

«Sí, se ha llevado a cabo el proceso interno. Mientras tanto, hemos impuesto las sanciones pertinentes», afirmó.

Anteriormente se informó que el jefe de la Fiscalía del Distrito Occidental de Yakarta (Kajari), Hendri Antoro, fue oficialmente destituido de su cargo. Se sospecha fuertemente que está involucrado en la malversación de dinero de las pruebas del caso de inversión falsa del robot comercial Fahrenheit que conmocionó al público.

La noticia de la destitución de Hendri fue confirmada directamente por el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna. Actualmente, su cargo ha sido reemplazado por un albacea (Plt) designado directamente por la dirección de la AGO.

«Actualmente se ha designado el plt», dijo Anang en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

El caso que arrastró el nombre de Hendri comenzó con el caso de malversación de dinero procedente de pruebas de robots comerciales Fahrenheit que anteriormente atrapó al ex fiscal Azam Akhmad Akhsya. Azam fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Superior de DKI Yakarta el 11 de septiembre.

En la acusación, se decía que Azam no jugó solo. Se sospecha que distribuyó parte del dinero del crimen a otros fiscales, incluido Hendri Antoro. La cantidad alcanzó Rp. 500 millones distribuidos a través del Jefe del Departamento de Investigación Criminal de PLH/Jefe de Pruebas de la Fiscalía de Yakarta Occidental, Dody Gazali.