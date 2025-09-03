Kaitlyn Dever, Meghann Fahy e Issa Rae entre los jurados de su lente

El programa de cineasta femenina de este año a través de su lente: Tribeca Chanel se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

El panel del jurado incluirá Kaitlyn Dever, Meghann FahyAllison Janney, Payal Kapadia, Ry y Jenny Slate.

Los mentores de este año son Riva Marker, Sarah Paulson, Frida Pérez, Constance Tsang y Odessa Young.

Lanzado en 2015, a través de su lente campeones de mujeres y cineastas no binarios con sede en los Estados Unidos al proporcionar fondos, apoyo creativo y oportunidades de desarrollo práctico. Cada año, la iniciativa reúne a los cineastas emergentes, el jurado y las principales voces de la industria durante tres días de talleres, conversaciones, tutoría y construcción de la comunidad. Los participantes participan en sesiones dirigidas por mentores que abarcan el desarrollo de guiones, la dirección, la composición musical y el diseño de vestuario, y luego refinan sus proyectos antes de entregar un tono en vivo al jurado. Un equipo recibe un financiamiento completo para producir su cortometraje con el apoyo de Tribeca Studios, mientras que cuatro equipos adicionales reciben subvenciones de desarrollo.

El comité asesor del programa da la bienvenida a tres nuevos miembros: Lucy Liu, Tessa Thompson y Olivia Wilde, que se unen a los miembros que regresan Jane Fonda, Patty Jenkins, Laura Karpman, Av Rockwell y Kerry Washington.

«A través de su lente, no es solo un programa, es una comunidad que Tribeca y Chanel han construido con un propósito», dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises. «A lo largo de estos diez años, hemos creado un espacio en el que las mujeres cineastas defienden el trabajo de los demás, los ex alumnos abren puertas mutuas y pertenecer a esta red realmente significa algo en nuestra industria. En asociación con Chanel, hemos sido firmes en nuestro compromiso de amplificar las voces que siempre han sido aquí, pero a menudo no pasan a la vez. mayoría.»

Los líderes de conversación este año incluyen Pamela Abdy, Colleen Atwood, Laura Karpman, Lucy Liu y Av Rockwell.

Los proyectos y cineastas seleccionados de 2025 están a continuación.

«Buddy Boy»

Rachel Harrison Gordon (directora; guionista); Emily Kron (productora)

Después de veinte años de expresar una querida caricatura Capybara, un actor negro se somete a una cirugía vocal para escapar del personaje que define, y confina, ella. Pero cuando una actriz blanca más joven es elegida para reemplazarla por el reinicio de la acción en vivo, ella hace espiral a través de la mímica y la ira, y debe preguntarse cómo será reconocida en un mundo donde ya no es amigo.

«Cuqui»

Gabriela García Medina (Directora; Co-Screenwriter); Laura Fries (productora)

Cuqui, una conductora de Uber burbujeante e implacablemente optimista, necesita cada consejo para financiar los honorarios legales para llevar a su madre y su hermano a los Estados Unidos, pero cuando recoge un pasajero tenso, un viaje salvaje a través del tráfico de Los Ángeles amenaza su calificación perfecta, y el futuro de su familia.

«Ahumado»

Alice GU (Directora); Katie White (productora)

En medio de un incendio forestal, la búsqueda de una madre de la peluche de su hijo se convierte en una lucha desesperada por preservar la inocencia de su infancia y su propia cordura cada vez menor. Una historia de supervivencia, amor y la locura del servicio al cliente, basada en la experiencia vivida del director de los incendios de Palisades.

«Extraños»

Karishma Dev Dube (director; guionista); MG Evangelista (productor)

Los recién casados ​​tímidos Ronny y Pari están navegando torpemente en la intimidad en los primeros días de su matrimonio arreglado cuando un altercado del metro cargado los pone en una nueva dinámica sorprendente.

«Tartalo»

Kat Whalen (director; guionista); Ginger Kearns (productor)

Cuando una joven pasta vasca se encuentra de repente sola en la frontera occidental, lucha para proteger su rebaño de los violentos vaqueros merodeadores en medio de la inminente presencia de una misteriosa bestia mítica.