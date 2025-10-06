Kai señaló el nuevo registro, los usuarios de Jabodebek LRT aumentaron un 41 por ciento en el momento del aniversario de TNI

Yakarta, Viva – Conmemoración del aniversario del Ejército Nacional Indonesio (Aniversario de TNI) En el área de Monas, Yakarta, no solo atrae la atención pública, sino que también tiene un impacto significativo en el aumento del uso del transporte de masas. PT Kereta API Indonesia (Persero) señaló el número de usuarios Jabodebek lrt Saltó bruscamente el domingo 5 de octubre de 2025.

Leer también: Los observadores de seguridad internacionales llaman a la era de Prabowo TNI ya no habla mínimo sino una fuerza esencial óptima



Según los datos oficiales, el Jabodebek LRT sirvió a 57,993 usuarios en ese fin de semana, o un 41% en comparación con los usuarios promedio de fin de semana durante septiembre de 2025, que estaba en 41,006 pasajeros.

Este aumento tuvo lugar como entusiasta sobre la comunidad que asistió a una serie de actividades de aniversario de TNI en Monas y eligió el LRT como el principal medio de transporte a la ubicación del evento.

Leer también: Observador de seguridad internacional: la exposición de equipos de defensa en el aniversario de TNI es el mensaje de la fortaleza independiente de Indonesia a otros países



Tres estaciones con el mayor número de usuarios registrados son Dukuh Atas Bni Station, Harjamukti Station y Cikoko Station. La estación Dukuh Atas Bni ocupa la primera posición con 13,315 toque y 13,523 usuarios de toque, seguido de la estación Harjamukti con 7,386 toque y 7,426 toque usuarios, así como la estación de Cikoko con 5,534 toque y 5,471 usuarios de Tap Out.

El aumento en la estación Dukuh Atas Bni se considera inseparable de la integración con otros modos de transporte, como Transjakarta y Line de cercanías, lo que facilita que la comunidad vaya al centro de la ciudad. Mientras tanto, la estación Harjamukti es ampliamente utilizada por los residentes desde la dirección de Cibubur y sus alrededores, y la estación Cikoko es un punto de tránsito para los pasajeros que continúan su viaje utilizando la línea de cercanías en la estación Cawang.

Leer también: La razón por la que Jokowi estaba ausente en la ceremonia del 80 aniversario del TNI fue revelada



El vicepresidente ejecutivo de Jabodebek LRT, Mochammad Purnomosidi, expresó su aprecio por la gran confianza de las personas que utilizan el transporte público moderno.

«Agradecemos a las personas que han usado el Jabodebek LRT para apoyar la movilidad suave durante el aniversario de TNI y las vacaciones de fin de semana», dijo, como se cita de un comunicado de prensa, el lunes 6 de octubre de 2025.

«El entusiasmo de la comunidad muestra que el Jabodebek LRT se está convirtiendo cada vez más en una opción de transporte moderna eficiente, cómoda y confiable para viajar en el área de Jabodebek», agregó.

Más, la fiesta Kai Confirma su compromiso de continuar mejorando la calidad del servicio y garantizar la seguridad y la puntualidad de los viajes, especialmente cuando se enfrenta a un aumento de los usuarios en ciertos momentos.

Con la tendencia de los aumentos de los usuarios en momentos especiales como este, LRT Jabodebek muestra su papel cada vez más importante en el apoyo a la movilidad de las comunidades urbanas. Se espera que la infraestructura integrada y los servicios consistentes puedan fortalecer la confianza pública en el transporte público masivo en la región de Jabodebek.