Kai señaló 325.5 mil personas en el tren largo período de vacaciones

Yakarta, Viva – PT Tren Área de operaciones de Indonesia (Persero) (DAOP) 1 Yakarta, que atiende a 325,500 personas pasajero Trenes durante el período vacaciones largas advertencia Profeta Maulid Muhammad vio.

Kai Daop 1 Gerente de Relaciones Públicas de Yakarta IXfan HendriwiNtoko dijo que Kai Yakarta opera 87 viajes de tren durante el período de vacaciones de cumpleaños del Profeta Muhammad. Con detalles de un tren de larga distancia 76 viajes que salen de la estación de Gambir hasta 41 viajes y salieron de la estación de viajes de Pasar Senen 35.

«Durante cinco días (3 al 7 de septiembre de 2025), se atendió a los clientes totales que constaban de 163,094 clientes que aumentaron, 138,264 clientes cayeron y 24,142 clientes de trenes locales», dijo en Yakarta, domingo 7 de septiembre de 2025.



Pt Kai Train

Explicó que el número de pasajeros que se elevaban con el número más alto, continuó, ocurrió el jueves (4/9) con más de 39 mil personas, mientras que el mayor número de pasajeros cayó registrado el domingo (7/9) con más de 41 mil personas.

«Los servicios ferroviarios locales también son la elección de la comunidad, especialmente las relaciones Sukabumi-Bogor y Sukabumi-Cipipat, con más de 24 mil clientes», dijo IXFAN.

Luego, el tren local 11 viajes, que consisten en el tren de viaje Pangrango Eight y el viaje de Tiga Siliwangi Railway Tiga. Mientras tanto, la ruta con la mayor ocupación todavía está dominada por destinos populares, como Yogyakarta, Surabaya, Malang y Semarang.

Kai Daop 1 Yakarta asegura el mejor servicio a través de la preparación de las instalaciones, la infraestructura y el servicio al cliente en la estación o en el tren, para apoyar un viaje seguro, cómodo y en el tiempo. (Hormiga)

