KAI pospone el lanzamiento del tren turístico Jaka Lalana Yakarta-Cianjur

Bandung, VIVA – PT Kereta Api Indonesia (kai) posponer el funcionamiento del Tren Turístico (KA). Jaka Lalana Ruta Yakarta-Cianjur hasta hora indeterminada. El retraso se debió a que la empresa todavía se concentraba en gestionar las líneas ferroviarias afectadas por el desastre en la región de Sumatra.

Relaciones Públicas de KAI Daop 2 Bandung Hardoyo dijeron que la decisión había sido coordinada con el Gobernador de Java Occidental, así como con los regentes y alcaldes de las zonas atravesadas por el tren turístico.

«KAI y el Gobernador de Java Occidental acordaron posponer la operación del tren Jaka Lalana porque KAI todavía se centra en el manejo de desastres en Sumatra porque hay líneas de tren que están afectadas», dijo cuando fue contactado por ANTARA, el domingo (14/12/2025).

Atmósfera de la estación Cianjur, Java Occidental

Según Hardoyo, actualmente KAI da prioridad a la restauración y gestión de las líneas ferroviarias en Sumatra hasta su finalización. Una vez finalizado todo el proceso de manipulación, se volverá a planificar la operación del Tren Turístico Jaka Lalana.

Explicó que el tren turístico Jaka Lalana había sido sometido previamente a pruebas llevando cinco trenes a la estación de Cianjur. La serie consta de dos vagones de tren turístico, dos vagones de tren ejecutivo y un vagón de tren restaurante.

El tren cruza 17 estaciones desde Yakarta, Bogor, Sukabumi y Cianjur. Según los resultados de las pruebas, KAI confirmó que el Tren Turístico Jaka Lalana había sido declarado apto para funcionar.

«Después de completar la gestión del desastre de Sumatra, sólo nos falta poner en funcionamiento el tren turístico, porque se han realizado pruebas y se ha declarado factible, más adelante se ofrecerán varios paquetes turísticos según los distritos/ciudades que se atraviesen», dijo.

Hardoyo dijo que en las etapas iniciales estaba previsto que el Tren Turístico Jaka Lalana operara los fines de semana. Además, el cronograma operativo será evaluado y ajustado al nivel de demanda pública.

Espera que la presencia del Tren Turístico Jaka Lalana pueda favorecer un aumento de las visitas turísticas y acelerar el crecimiento económico en las zonas atravesadas por el tren.

«Más tarde, dependiendo del paquete, cada distrito/ciudad, como Cianjur, ha preparado una serie de paquetes turísticos que se pueden visitar además del Monte Padang, donde los turistas pueden bajar en la estación Lampegan y continuar apoyando los destinos turísticos», dijo. (Fuente ANTARA)