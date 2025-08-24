Kai pares de PLT en 66 puntos alrededor de la estación, ahorrando electricidad Rp2.5 mil millones/año

Yakarta, Viva – PT Kereta API Indonesia – Kai (Persero) utiliza energía solar para ahorrar costos operacional hasta Rp2.5 mil millones por año, mientras reducen emisiones de carbono ascendiendo a 1.400 toneladas de Co₂ cada año.

Leer también: Gibran llama a la propuesta de un transporte especial de fumadores sincronizados con el programa del presidente



Hasta el 21 de agosto de 2025, Kai había instalado PLTS En 66 ubicaciones que incluyen estaciones, oficinas, Yasa Balai y Griya Karya con capacidad instalada que alcanza 1.189 kWp.

«Kai continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad mediante la utilización de energía renovable a través de centrales eléctricas Solar (PLTS) «, dijo Kai Anne Purba Vicepresidenta Relaciones públicas en Yakarta, domingo 24 de agosto de 2025

Leer también: Transición energética no solo reduciendo las emisiones de carbono



Según Anne, el paso no solo está orientado a la eficiencia rentable, sino también a una forma tangible de seriedad de Kai para reducir la dependencia de la energía basada en fósiles.

«Kai quiere llevar el transporte ecológico de aguas arriba a aguas abajo, incluso en términos de operaciones de oficinas e instalaciones de apoyo. El uso de la energía solar es prueba de ese compromiso», dijo.

Leer también: FKBI le pide a Kai que ignore a los miembros del DPR que proponen un transporte de fumadores de fumadores: absurdo, no entiendan las regulaciones



Con una base promedio de producción de energía de 1,400 kWh por kWp por año, el PLT instalado es capaz de producir alrededor de 1,66 millones de kWh por año.

Si se calcula con aranceles eléctricos vigentes en julio a septiembre de 2025 de Rp1,444-1,700 por kWh, continuó Anne, los ahorros obtenidos por Kai alcanzaron Rp1.86 mil millones a RP2.53 mil millones por año.

Anne dijo que los beneficios de este programa son dobles. Además de reducir los costos operativos, el uso de PLT también contribuye a reducir las emisiones de carbono a alrededor de 1.400 toneladas de CO₂ por año. Este número es equivalente al efecto positivo de plantar más de 60 mil árboles.

La instalación de PLTS se ha extendido en varios puntos estratégicos, desde estaciones grandes que se convierten en la cara de Kai en público hasta el Yasa Balai que funciona vital en el mantenimiento de las instalaciones de trenes. Por lo tanto, el principio de la energía limpia está realmente integrado en todos los aspectos del negocio de Kai.

En el futuro, Kai se dirige a la instalación adicional de PLT en 23 ubicaciones más en 2025, en línea con las políticas gubernamentales para aumentar la combinación de energía nacional.

«Queremos cada paso de modernización que Kai siempre tenga un toque de sostenibilidad. La energía solar es una de las claves para garantizar un viaje futuro más verde», dijo Anne.

Dijo que el esfuerzo por utilizar energía renovable también estaba en línea con la hoja de ruta Kai ambiental, social y de gobierno (ESG) que colocó a los aspectos ambientales como una de las bases importantes.

El programa PLTS complementa varias otras iniciativas sostenibles, como electrificación de trenes, reducción de boletos físicos, reciclaje de uniformes de empleados, a la provisión de estaciones de agua libres en la estación.

«Con la energía solar, queremos demostrar que la sostenibilidad se puede realizar de manera real y proporcionar beneficios directos para las generaciones futuras», dijo Anne.