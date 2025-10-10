KAI optimiza activos para impulsar la economía local

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia confirma el compromiso de la empresa con la optimización activo y ampliar las líneas de negocio en el sector no tarifario, especialmente en los campos de hospitalidad.

Uno de estos esfuerzos fue llevado a cabo por kai Propiedad quien inauguró oficialmente el Hotel Truntum Cihampelas. Un hotel de cuatro estrellas que transmite el concepto de lujo clásico moderno con un toque artístico al estilo Orient Express, en el corazón del área de Cihampelas, en la ciudad de Bandung.

“El Hotel Truntum Cihampelas no es sólo un símbolo mejoramiento activos, sino también una manifestación real de la transformación empresarial de KAI», dijo el subdirector principal de KAI, Dody Budiawan, citado en su declaración del viernes 10 de octubre de 2025.

El hotel Truntum Cihampelas se encuentra en una superficie de ±1.805 m² con una superficie total de construcción de 5.081 m cuadrados. Este hotel cuenta con 101 habitaciones divididas en cuatro tipos: Deluxe, Deluxe Premiere, Suite y Suite Presidencial. Cada habitación está diseñada con altos detalles visuales y estéticos, reflejando el elegante y exclusivo estilo Art Deco.

«Queremos brindar una experiencia de estadía con clase, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra contribución al sector turístico y la economía creativa en Bandung. Esperemos que este hotel se convierta en un nuevo ícono orgulloso, no solo para KAI, sino también para la gente de Bandung e Indonesia», agregó.

El director presidente de KAI Properti, Iwan Eka Putra, reveló que el Hotel Truntum Cihampelas es el resultado de la colaboración entre KAI Properti y Hotel Indonesia Group. Este hotel es un símbolo de sinergia en la prestación de servicios de alojamiento de alta calidad a la comunidad.

Con una ubicación estratégica, este hotel espera convertirse en la principal opción para turistas y gente de negocios que buscan comodidad y fácil acceso en el centro de la ciudad.

«Creemos que la existencia del Hotel Truntum Cihampelas Bandung será una fuerza impulsora para el crecimiento del sector turístico y la economía local, además de fortalecer la posición del Grupo KAI en el desarrollo de un ecosistema empresarial no relacionado con el transporte que es cada vez más relevante en la actual era de transformación», dijo.