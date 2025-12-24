KAI ofrece un descuento del 25 por ciento en billetes para viajes en tren de larga distancia en Nataru

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) también conocido como PT kai presente descuento arancel 25 por ciento para clientes de trenes de larga distancia de varias clases, desde Executive, Luxury hasta Compartiment, durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026.

La vicepresidenta de Comunicación Corporativa de KAI, Anne Purba, dijo que el descuento se aplica a 252 viajes en tren de larga distancia operados por KAI en el período navideño 2025-2026.

«Los clientes pueden utilizar este descuento del 25 por ciento para comprar billetes del 25 al 31 de diciembre de 2025, con un horario de salida del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026», dijo Anne en su comunicado del miércoles 24 de diciembre de 2025.



Ilustración: Red ferroviaria

Anne añadió que durante las vacaciones de fin de año la movilidad de las personas tiende a aumentar. Con tarifas más asequibles durante este período, los trenes son una opción de viaje práctica con un horario mensurable.

«KAI invita a las personas a aprovechar este período de descuento y planificar sus viajes con anticipación. Al solicitar boletos en Access by KAI, los clientes pueden organizar sus viajes de vacaciones de Navidad y Año Nuevo de manera más fácil, práctica y cómoda», dijo.

Los siguientes son los términos y condiciones del programa de descuento:

1. Compra de billetes con tarifa reducida a través de Access by KAI del 25 al 31 de diciembre de 2025.

2. El descuento es válido para salidas del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

3. Los descuentos no se aplican a tarifas especiales y no son acumulables con otras reducciones y/o descuentos.

4. Los boletos con tarifas de descuento pueden cancelarse y cambiarse los horarios de acuerdo con la normativa aplicable.

5. El descuento es válido mientras la cuota de tasa de descuento aún esté disponible.

La siguiente es una lista de trenes que obtienen tarifas con descuento:

1. KA Argo Anjasmoro (29F) relación Surabaya Pasar Turi – Ejecutivo de Gambir

2. Conexión KA Argo Bromo Anggrek (1, 3) Surabaya Pasar Turi – Gambir Executive

3. Relación del compartimento KA Argo Bromo Anggrek (1CS, 3CS) Surabaya Pasar Turi – Compartimento Gambir

4. KA Sembrani (39, 41) Surabaya Pasar Turi – Conexión ejecutiva de Gambir

5. Conexión KA Sembrani Luxury (39L, 41L) Surabaya Pasar Turi – Gambir Luxury

6. Tren Sembrani adicional (7003A) que conecta Surabaya Pasar Turi – Gambir Executive

7. Edad Edad Ajasmoro

8. KA Argo Bromo Anggrek (2, 4) conexión Gambir – Surabaya Pasar Turi Ejecutivo