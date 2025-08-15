Kai Logistics Record Servicios de entrega enfriados que crecen 16 por ciento I-2025 semestre

Yakarta, Viva – Una subsidiaria de PT Kereta API Indonesia (Persero), PT Kereta API Logística (Kai Logística), continúe registrando un rendimiento positivo, especialmente en el segmento Kalog Plus, a saber, el contenedor Reefer. Este servicio admite distribución productos como ingredientes alimento Fresco, farmacia y otros productos fácilmente dañados al tiempo que mantienen la calidad, la frescura y la puntualidad del envío.

El tonelaje total de la entrega de servicios a través del contenedor Reeper en el período de enero a julio de 2025 ascendió a 173,484 toneladas. El logro aumentó en un 16 por ciento en comparación con el mismo período en 2024 que alcanzó las 149,598 toneladas.

Director de Desarrollo de Negocios, Riyanta enfatizó que el servicio cadena fría Kai Logistik desempeña un papel estratégico en el apoyo a la seguridad alimentaria y la estabilidad del suministro. La compañía registró este aumento en el volumen que refleja la alta demanda de servicios de logística de refrigeradores, especialmente en los sectores de alimentos, farmacéuticos y otros productos básicos.

«La mayoría de la entrega de productos perecederos están dominados por la ruta Surabaya -Jakarta para cumplir con el consumo de la región occidental de Java, especialmente Jabodetabek. Los productos básicos generalmente provienen de los resultados de la captura de mar e importación. Con nuestra red ferroviaria y nuestras instalaciones de cadena de frío, se puede hacer el envío más rápido, más seguro y medible».

Además de la ruta principal, las rutas de tawang de Yakarta-Surabaya y Surabaya-Semarang también registraron un volumen significativo, lo que refleja el papel de Kai Logistik como un enlace entre el flujo de productos de la ciudad grandes. La grabación de mayor volumen ocurrió en mayo de 2025 con 29,574 toneladas, que también fue impulsada por el impulso de las fiestas religiosas y demuestra la confiabilidad del servicio de la cadena fría para satisfacer el aumento de la demanda del mercado.

Los datos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca muestran que el volumen de la producción de pesca de pesca marina indonesia en 2023 alcanzó las 7.373.516 toneladas. La cantidad ilustra el gran potencial que requiere el soporte del sistema logístico que es eficiente, rápido y mantenga su calidad.

Esto está en armonía con la proyección de logística de la cadena de enfriamiento crecerá por CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de alrededor del 10.8 por ciento durante el período 2024-2032.

Para garantizar la calidad y continuidad del suministro, Kai Logistik proporciona el depósito en la instalación de contenedores Reefer en puntos estratégicos como el Sarwajala Depo, la terminal Kalimas Surabaya y la Terminal Lagoa Sungai Jakarta. Esta instalación garantiza el suministro de electricidad para los contenedores para que la temperatura del producto permanezca estable hasta que esté listo para ser enviado al destino final.

Con la ventaja del modo de ferrocarriles respaldados por las instalaciones de apoyo modernas y el compromiso con la seguridad y la puntualidad, Kai Logistics actúa como la columna vertebral de la distribución del producto perecedero en Indonesia.

«La compañía no solo transporta bienes, sino que también es una fuerza impulsora para suministrar eficiencia en la cadena que contribuye a la seguridad alimentaria, el suministro farmacéutico suave y el crecimiento económico nacional», concluyó.