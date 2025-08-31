Kai fue implementado una parada de tren de larga distancia en la estación de Jatinegara hasta el 2 de septiembre

Domingo 31 de agosto de 2025 – 11:00 Wib
Yakarta, Viva – PT Automóvil API Indonesia (Persero) Operaciones regionales 1 Yakarta nuevamente impuso un despido de la salida del ferrocarril remoto (kajj) de la estación de Gambir y el senen de Pasar en Estación de jatinagara Esta semana hasta el martes 2 de septiembre de 2025.
Gerente de Relaciones Públicas Kai Daop 1 Yakarta, Ixfan Hendriwintoko, en un comunicado en Yakarta, dijo el domingo que esta ingeniería de patrones operativos era anticipar los atascos de tráfico y la ingeniería de tráfico en la estación de Gambir y el senen de Pasar en los tres días.
Dijo que se realizaron políticas similares antes de incluir a principios de esta semana, a saber, el jueves (8/28), el viernes (29/8) y el sábado (8/30).
«Esta ingeniería de patrones operativos es temporal. De esa manera, la comunidad tiene una opción de puntos de salida más cercanos y estratégicos, especialmente para aquellos que vienen del este de Yakarta», dijo.
Transmitió el patrón de operación de ingeniería imponiendo paradas extraordinarias (BLB) en la estación de jatinagara para Ka-Ka, que en condiciones normales no se detuvo en la estación.
El tren se detuvo en la estación de Jatinegara del 31 de agosto al noviembre de 2025 a saber, KA 50F (Purwojaya); KA 7006 (Batavia); KA 58F (Purwojaya) y KA 126F (crama facultativo).
Entonces, Ko 6 (Noche de Argo); 2 (Argo el Brolo Bromomo); CA16 (Argo Dwiragga);
A continuación, Ka 62 (Manan); 36 (el equivalente); I 14 (Argo Lawu).
Entonces, Ka 54 (Purwojaya); TA 48 (Taksaka); KA 120 (montaña); TA 64 (Hold) 30F (Argo Anjasmoro); KA 110 (Prand Print YK); KA 272 (Airlangga); KA 284 (Sarayu); Ka 204 (Shake Bahari); Ka 90 (South NightStyle); KA 270 (Matarmaja).
A continuación, Ka 112 (Sawunggalih); KA 152 (Brantas); KA 300 (Cikuray); KA 246 (Majapahit); KA 260 (Tawang Jaya); KA 108 (Senja Utama YK); KA 288 (Serayu); KA 116 (Sawunggalih).
Y, Ka 144 (Madiun Jaya); KA 164 (Gumarang); KA 150 (Singasari); y Ka 180 (Tawangjaya Premium).
Kai Daop 1 Yakarta apeló a los posibles pasajeros que utilizarán los servicios de trenes para ajustar el tiempo de salida y preparar el tiempo de viaje suficiente para anticipar la existencia de patrones de ingeniería de tráfico. (Hormiga)
Página siguiente
Entonces, Ko 6 (Noche de Argo); 2 (Argo el Brolo Bromomo); CA16 (Argo Dwiragga);