KAI cancela 38 viajes en tren debido a inundaciones, consulte la lista

Jacarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) también conocido como PT kai transmitir, hasta el domingo 18 de enero de 2026, condiciones inundación en varias áreas muestra un aumento con un aumento de los puntos afectados en varias ubicaciones de la pista, especialmente en las áreas de trabajo de Daop 4 Semarang y Daop 1 Jakarta.

«Esta condición tiene un impacto directo en el buen funcionamiento viaje trenes», dijo la vicepresidenta (VP) de comunicación corporativa de KAI, Anne Purba, en su declaración del domingo 18 de enero de 2026.

Explicó, a granel. Lluvia La altura y el agua estancada en la pista hacen que algunas rutas no se puedan pasar con seguridad. KAI continúa llevando a cabo un seguimiento intensivo e inspecciones técnicas integrales para garantizar la seguridad en los viajes.



Inundaciones en la línea ferroviaria entre la estación Semarang Tawang y la estación Alastua

«A medida que aumentan los puntos de inundación y aumenta la posibilidad de retrasos, KAI está diseñando patrones operativos, incluidos desvíos de rutas, restricciones de velocidad y cancelación viajes en tren para evitar riesgos de seguridad», afirmó Anne.

Como parte de los esfuerzos de manejo, KAI desplegó oficiales de infraestructura e instalaciones para normalizar la vía y fortalecer la vía. relasí como una coordinación intensiva con varias partes relacionadas, incluidos gobiernos regionales, funcionarios regionales y otras agencias técnicas para manejar el impacto de las inundaciones alrededor de la línea ferroviaria.

Según la última evaluación operativa, KAI canceló 38 viajes en tren el 18 de enero de 2026

«Porque los retrasos son muy elevados y las condiciones de la pista no permiten pasar con seguridad», afirmó.

La siguiente es una lista de 38 viajes en tren cancelados el 18 de enero de 2026:

1. KA 1B (tren Argo Bromo Anggrek, conexión Surabaya Pasar Turi – Gambir)

2. CA 2B (Orquídeas AKgo Bromo – Mercado de Surabaya)

3. KA 17 (tren Argo Sindoro que conecta Semarang Tawang – Gambir)

4. KA 20 (tren Argo Muria que conecta Gambir – Semarang Tawang)

5.CA 29F

6.CA 30F

7. KA 146-147 (Tren Blambangan Express con conexión Ketapang – Surabaya Pasar Turi – Semarang Tawang – Pasar Senen)

8. KA 148-145 (Tren expreso Blambangan con conexión Pasar Senen – Semarang Tawang – Surabaya Pasar Turi – Ketapang)