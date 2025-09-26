Kaesang Target PSI pasó a Senayan 2029

Viernes 26 de septiembre de 2025 – 18:17 Wib
Yakarta, Viva – Presidente Partido de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dirigido a la fiesta aprobado el Senayan en 2029.
Esto fue transmitido por Kaesang al inaugurar la administración de PSI en el período 2025-2030 en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.
«Espero que esta inauguración sea el primer paso para llevar a cabo un trabajo político que está a favor de la gente y llevar a PSI a Senayan», dijo Kaesang en sus comentarios.
Kaesang continuó enfatizando que PSI Solid admite todo el programa Prabowo Subianto. Él cree que Prabowo puede traer prosperidad al pueblo de Indonesia.
«Y también en esta ocasión, quiero enfatizar una vez más que este partido está apoyando todos los programas del presidente. Estoy seguro de que puede traer prosperidad a la gente y hacer que Indonesia sea más respetada por el mundo», dijo.
La siguiente es una lista de administración de PSI DPP para el período 2025-2030:
Constructor
Jefe:
Señor.
Secretario:
Grace Natalie
Miembro:
Kaesang Pangarep
Rey de Juli
Kristian Widodo
Tribunal de fiestas
Jefe:
Nasrullah
Secretario:
Y
Miembro:
Anthony Winza
Presidente:
Kaesang Pangarep
Jefe:
Ahmad Ali
Vicepresidente:
Ratu ayu isyana baboes oka
Ronald Arisron
Andy Budiman
Endang tirtana
Aan Rochynti
Presidente de Política:
Barús de Bestari
