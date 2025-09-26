Kaesang Target PSI pasó a Senayan 2029


Viernes 26 de septiembre de 2025 – 18:17 Wib

Yakarta, Viva – Presidente Partido de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dirigido a la fiesta aprobado el Senayan en 2029.

Esto fue transmitido por Kaesang al inaugurar la administración de PSI en el período 2025-2030 en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

«Espero que esta inauguración sea el primer paso para llevar a cabo un trabajo político que está a favor de la gente y llevar a PSI a Senayan», dijo Kaesang en sus comentarios.

Kaesang continuó enfatizando que PSI Solid admite todo el programa Prabowo Subianto. Él cree que Prabowo puede traer prosperidad al pueblo de Indonesia.

«Y también en esta ocasión, quiero enfatizar una vez más que este partido está apoyando todos los programas del presidente. Estoy seguro de que puede traer prosperidad a la gente y hacer que Indonesia sea más respetada por el mundo», dijo.

La siguiente es una lista de administración de PSI DPP para el período 2025-2030:

Constructor

Jefe:

Señor.

Secretario:

Grace Natalie

Miembro:

Kaesang Pangarep

Rey de Juli

Kristian Widodo

Tribunal de fiestas

Jefe:

Nasrullah

Secretario:

Y

Miembro:

Anthony Winza

Presidente:

Kaesang Pangarep

Jefe:

Ahmad Ali

Vicepresidente:

Ratu ayu isyana baboes oka

Ronald Arisron

Andy Budiman

Endang tirtana

Aan Rochynti

Presidente de Política:

Barús de Bestari

Cabeza:

