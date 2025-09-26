Kaesang sobre la figura del Sr. J Presidente de la Junta de Síndicos de PSI: políticos y empresarios

Yakarta, Viva – Presidente Partido de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang Pangarep Revelando una figura Señor. que se designa para ser Presidente del Consejo de Constructor PSI.

El Sr. J llamó a Kaesang tiene antecedentes como político y hombre de negocios.

Kaesang reveló esto después de la inauguración de la gerencia de PSI DPP para 2025-2030 en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Kaesang fue inicialmente reacio a revelar la cifra del Sr. J. declaró que el anuncio del Sr. J se haría en el momento adecuado.

«Más tarde, espera, más tarde, sea paciente», dijo Kaesang a los periodistas.

Cuando se le preguntó sobre los antecedentes del Sr. J, Kaesang declaró que la cifra era un político y hombre de negocios.

«Políticos y empresarios», dijo.

Kaesang admitió que el anuncio de la cifra del Sr. J se haría lo antes posible. Sin embargo, declaró que PSI anunciaría primero el nombre del vicepresidente del partido político con el elefante.

«Dios quiera, lo antes posible, lo antes posible. Pero esto podría ser Waketum primero, Waketum primero agregó uno más, luego fue el turno de la Junta de Síndicos (Sr. J)», dijo.

Anteriormente informó, el Partido Solidaridad de Indonesia (PSI) anunció la composición de la gestión del partido para el período 2025-2030. Uno de los anunciados fue el presidente de la Junta de Síndicos.

La composición de la gerencia fue leída directamente por el Secretario General (Secretario General) de PSI, Raja Juli Antoni.

«Estimado Junta de Síndicos, Sr. J», dijo Raja Juli en una conferencia de prensa en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Raja Juli dijo que el presidente de PSI, Kaesang Pangarep, anunciaría directamente a quién nombró la figura de J como presidente de la Junta de Síndicos de PSI.

«Mas Ketum me ordenó, ¿cuál es su nombre que explica», dijo?