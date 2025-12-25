Kaesang invita a celebrar la Navidad de forma sencilla, enfatizando el significado de una familia amorosa

Jacarta – Presidente General del Consejo de Dirección Central del Partido Solidaridad Indonesia (DPPPSI), kaesang Pangarep, invitó a todos los administradores, cuadros y simpatizantes de la ISP a celebrar Natal de una manera sencilla, pero aún llena de significado y preocupación por los demás.

Kaesang destacó la importancia del espíritu de solidaridad, especialmente para los hermanos y hermanas que están siendo golpeados. desastre De Sumatra. Le recordó que celebración La Navidad no puede separarse de acciones reales para ayudar a los demás.

«Echemos una mano, brindemos asistencia y apoyo tanto como podamos para aligerar la carga de las víctimas», dijo Kaesang citado en la cuenta de IG ketumpsi, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Según sus palabras, la celebración navideña de este año se desarrolló en un ambiente de tristeza y preocupación por los desastres que azotaron varias zonas de Sumatra. Por ello, la reflexión navideña cobra cada vez más relevancia para fortalecer los valores de la empatía y la humanidad.

Kaesang dijo que la Navidad es un acontecimiento de fe que nos recuerda que la presencia de Dios en el mundo se produce a través de una familia.

«El nacimiento de Jesucristo en Belén no puede separarse del contexto familiar. Él nació, fue aceptado y criado en la calidez y sencillez de una familia. Este mensaje enfatiza que la familia es el primer y principal espacio donde crecen los valores del amor, el sacrificio y la fe. Una familia fuerte y amorosa es una base importante para el nacimiento de una sociedad armoniosa, una nación unida y un Estado justo», dijo Kaesang.

Agregó que los valores navideños están en línea con el espíritu nacional que se basa en Pancasila, la Constitución de 1945, Bhinneka Tunggal Ika y el Estado Unitario de la República de Indonesia. De una familia armoniosa, dijo, nacerán ciudadanos que defiendan la tolerancia y respeten la diversidad.

«En medio de los diversos desafíos de estos tiempos, hagamos del espíritu navideño un fortalecimiento de nuestro compromiso compartido de cuidar la vida familiar, fortalecer la hermandad nacional y trabajar juntos para construir una Indonesia que sea pacífica, justa, democrática y próspera para todas las personas», dijo el esposo de Erina Gudono.

Al final de su mensaje, Kaesang transmitió sus felicitaciones navideñas y dio la bienvenida al Año Nuevo 2026.

«Que la paz de Navidad acompañe a todas las familias y fortalezca nuestra determinación de seguir manteniendo la unidad y cuidando el futuro de Indonesia», afirmó el más joven del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo.