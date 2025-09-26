Kaesang evaluará la administración de PSI cada 3 meses: si es malo, ¡lo reemplazo!

Viernes 26 de septiembre de 2025 – 18:41 Wib
Yakarta, Viva – Presidente Partido de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang Pangarep Di que servirá evaluación Sobre el rendimiento de la administración de PSI DPP para 2025-2030. La evaluación se llevará a cabo cada tres meses.
Esto fue transmitido por Kaesang al inaugurar la administración de PSI en el período 2025-2030 en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.
«Quiero transmitir algunos mensajes internos, uno de los cuales es la evaluación de la administración. Esto se inaugura para no ser feliz», dijo Kaesang en sus comentarios.
Kaesang dijo que si la gestión de la gerencia fuera mala en la evaluación de tres meses, se reemplazaría de inmediato.
«Cambio tres meses, si es feo, si es malo. Sí, si es bueno, se evaluará nuevamente tres meses», dijo.
Si no se evaluó, Kaesang estaba preocupado de que los cuadros que se convirtieron en administradores trabajaron arbitrariamente sin ver el objetivo.
«Porque lo que quieras, si por 3 meses no evalúo, teme que haya algo que sea delicioso. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en 2029 pasará a Senayan. Y la calificación para Senayan no es fácil. Pero creo que en 2029 podemos ingresar a Senayan «, concluyó Kaesang.
El presidente del Partido de Solidaridad Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep se dirige a su partido para calificar para Senayan en 2029.
