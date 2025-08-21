Kadin y Kemenpan RB Tegen Mou Digital Transformación y servicios públicos

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Junto con el Ministro de Pan-RB, Rini WidyantiniFirmar un Memorando de Entendimiento (MoU) relacionado con los pasos transformación digital gobierno.

Anindya explicó que este MOU tiene como objetivo proporcionar conveniencia para el mundo de los negocios, facilitar los servicios comunitarios y crear burocracia eficiente y productiva.

«Para proporcionar conjuntamente soporte técnico y administrativo a Ministerio Panrb«Anindya dijo en Menara Kadin, South Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.



Anindya Bakrie en Mki – Ri -peru Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además, Anindya también espera este mou. Puede proporcionar información constructiva para aplicar políticas digitales en el campo, fomentar la transparencia, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos que son relevantes para las actividades comerciales.

Según él, la política gubernamental es uno de los factores de apoyo del éxito del comercio e inversión, especialmente con políticas eficientes, productivas y progresivas.

«Bueno, esto es lo que el gobierno a través del Ministro (Pan RB) quiere hacer, a saber, una burocracia eficiente y productiva», dijo.

En la misma ocasión, el ministro Rini dijo que esta cooperación era parte de los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo una reforma burocrática. Según él, ese objetivo no se alcanzará si no es respaldado por una mejor gobernanza, como a través de esfuerzos digitales y transformación.

«A través de la cooperación con Kadin, se espera que podamos colaborar entre nosotros sobre lo que el mundo de los negocios necesita del gobierno», dijo Rini.

Por lo tanto, también espera que esta cooperación pueda facilitar aún más el mundo de los negocios, así como fortalecer las relaciones entre los actores comerciales y el gobierno.

«Entonces, el objetivo es (este mou) para que las diversas necesidades deseen el mundo de los negocios del gobierno, lo que es. Para que el país pueda seguir presente en todos los aspectos del problema», dijo.