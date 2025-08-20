Kadin vertió RP540 mil millones, construyendo 270 cocinas de Mbg para apoyar el programa de alimentación gratuita

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia toma medidas concretas para apoyar el programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) que está siendo intensificado por el gobierno. Sin mitigar, la organización que eclipsó a los empresarios nacionales vertió fondos de RP540 mil millones para construir 270 cocinas especiales de MBG.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakriereveló que la financiación del proyecto se deriva completamente de los bolsillos personales de los empresarios que son miembros de Kadin. Cada cocina requiere un capital de alrededor de Rp2 mil millones, por lo que la inversión total alcanza RP540 mil millones.

«Kadin con sus propios recursos ha construido 270 cocina mbgHacia 1,000 cocinas «, dijo Anindya en la reunión de coordinación nacional (Rakornas) Kadin para Cooperativas y MIPYME en Yakarta, el miércoles 20 de agosto de 2025 fue citado por Antara.

Octubre de resecto objetivo

Anindya explicó que la construcción de 270 cocinas se dirigió a completarse a fines de septiembre u octubre de este año. Afirmó que este proyecto no era solo una forma de apoyo para el gobierno, sino también un paso concreto para impulsar la economía regional.

Según él, el programa MBG tiene un impacto económico muy amplio. Si este programa logra llegar a 80 millones de niños en Indonesia, se creará una gran demanda para varios productos alimenticios, desde huevos, leche, proteínas, hasta verduras.

«Este impacto beneficiará a muchos sectores, desde agricultores hasta agricultores, y fomentará el crecimiento económico en varias regiones», dijo Anindya.

Sinergia gubernamental y privada

Además, Anindya evaluó que el programa MBG es una forma de colaboración estratégica entre el gobierno y el sector privado. Kadin ve grandes oportunidades en la creación de prosperidad mutua a través del aumento del consumo nutricional de la comunidad.

Como empresario, reconoció que había un riesgo de ganancias y pérdidas en esta cantidad de inversión. Sin embargo, este paso aún se toma para proporcionar un apoyo real para el programa MBG que se considera importante y visionario.

«En los negocios, por supuesto, existe un riesgo. Pero creemos que este es un paso estratégico que tiene un impacto positivo, tanto para los niños como para la economía nacional», dijo.

Empresarios franceses cooperativos

Sin detenerse en 270 cocinas, Kadin Indonesia apunta a la construcción de hasta 1,000 cocinas Mbg en el futuro cercano. Para darse cuenta de este ambicioso objetivo, Kadin colaboró con un francés que era miembro de la MOUVEMENTA DE DEL FRANCE (MEDEF), o Kadin France.

Esta colaboración internacional ha estado marcada por la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre Kadin Indonesia y Medef en mayo pasado. Se espera que la sinergia de ambas partes fortalezca la sostenibilidad del programa MBG mientras se abre en las oportunidades económicas del país.

Kadin enfatizó que su posición no solo era un socio del gobierno, sino también como una fuerza impulsora para mejorar la calidad nutricional de los niños de la nación y apoyar la economía del pueblo.