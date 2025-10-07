Kadin reveló 4 factores para aumentar la contribución de la industria manufacturera

Yakarta, Viva – Vicepresidente Mujer Indonesia en la industria Saleh Husin enfatizó que industria Procesamiento no de aceite y gas (IPNM) o fabricación puede ser el principal apoyo para lograr el crecimiento economía Ocho por ciento como objetivo el gobierno.

Leer también: Pramono enfatiza que el salario ASN no se ve afectado por el impacto de DBH deducido



Dijo que la fabricación desempeñó un papel importante en la economía nacional y se convirtió en uno de los principales determinantes para lograr el objetivo de crecimiento.

«Por supuesto, para crecer un ocho por ciento, uno de los factores es el crecimiento de la industria. Sin la industria, sí, sí, nunca espere que la economía crezca un 8 por ciento», dijo en Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: Cómo dexa fortalecer el compromiso de apoyar a los programas gubernamentales



Según él, se puede ver a partir de la contribución dada por IPNM a la economía nacional, en el segundo trimestre de 2025, por ejemplo, la fabricación contribuyó con un 16,92 por ciento y creció un 5,6 por ciento en el mismo período.

El sector, dijo, también contribuyó a la inversión de hasta Rp366 billones en el primer semestre de 2025, con un total de 19,6 millones de personas.

Leer también: 50 Mediamind 2025, fortaleciendo la contribución de la economía minera sostenible





Ministro de Industria de la República de Indonesia 2014-2016 Saleh Husin se sometió a un juicio abierto

Además, Saleh Husin dijo que había cuatro factores para estimular la contribución de IPNM a la economía, a saber, la certeza de las materias primas, la energía, las bajas tasas de interés y los costos logísticos eficientes.

Mientras tanto, el Ministro de Industria (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dijo optimismo de que la contribución de la industria manufacturera al Producto Interno Bruto (PIB) nacional se fortalecerá hasta finales de 2025.

Esta creencia se basa en la durabilidad o la resiliencia mostrada por los actores de la industria nacional cuando se enfrentan a la dinámica y los desafíos globales.

«La contribución de la industria manufacturera puede ser mayor si los sectores relevantes se incluyen en el cálculo. Por lo tanto, continuamos consolidando con todas las partes interesadas para que los datos de contribución industrial puedan ser más completos y apropiados», dijo Agus Gumiwang cuando se cumplió en Jakarta, jueves (2/10).



Saleh Husin. Foto : Documentación de Kadin Indonesia.

Dijo que apuntar a la proporción de la contribución de la industria de fabricación de fabricación nacional al PIB en 2026 alcanzó el 18,66 por ciento.

El objetivo es parte de realizar un crecimiento económico nacional superior al 8 por ciento según el presidente de ASTA CITA, Prabowo.

Además de apuntar al aumento en la proporción de contribuciones de fabricación del PIB, su partido también se dirige a estimular el crecimiento del PIB de la industria manufacturera al 6.52 por ciento, la inversión del sector manufacturero alcanza el RP852.9 billones, la productividad laboral manufacturera es de 129.3 millones de personas por año, así como la contribución de la fabricación a las exportaciones totales de 74.85 por ciento.