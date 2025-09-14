Kadin Indonesia tiene 300 sppg mbg, corher decenas de miles de trabajadores

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia ha construido una unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Come gratis nutritivo (Mbg) Cooperación mutua de 300 unidades en este momento. El SPPG ha absorbido a decenas de miles de trabajadores en toda Indonesia.

El presidente de Kadin Indonesia Anindya Bakrie reveló que se estimó que alrededor de 15,000 trabajadores habían sido absorbidos por 300 cocinas que habían sido formadas por su partido.

«Esto muestra que Kadin no solo es un socio estratégico del gobierno, sino que también se convierte en parte de una solución concreta para el futuro de la nación», dijo Anindya a partir de su declaración, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Además, Anin explicó que los cientos de SPPG que habían sido formados por Kadin Indonesia indicaron un compromiso serio con el mundo de los negocios para acelerar los programas gubernamentales. Entonces, los resultados se pueden sentir rápidamente.

«Esto indica que asociación pública privada O esta cooperación es muy posible a través de Kadin «, dijo.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«De los 300 sppg disponibles, si cada uno presenta 3.500 porciones, significa que se proporcionan más de 1 millón de porciones de alimentos nutritivos para nuestros hijos», dijo nuevamente.

En la inauguración del SPPG, que tuvo lugar el 12 de septiembre en Musi Raya, Anindya evaluó que la ubicación de la cocina era muy estratégica y tenía el potencial de convertirse en un modelo de la industrialización de los servicios nutricionales, no solo como una cocina MBG, sino también un mayor centro de desarrollo en el futuro.

«Espero que la calidad continúe siendo manteniéndose. El lugar es muy estratégico. No puede ser un SPPG, este puede ser un lugar para que la emocional de los industriales sea aún mayor», dijo Anindya.

A nivel nacional, Continúa Anindya, Kadin Indonesia, se dirige a formar 1,000 sppg de un total de 30,000 cocinas dirigidas por el gobierno. (Hormiga)