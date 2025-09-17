Kadin Indonesia apunta a la renovación de 500 casas completadas en abril de 2026

Yakarta, Viva – Kadin Indonesia se dirige a que el proceso de renovación 500 Las casas inhabitables que iniciaron se completará en la luna Abril de 2026 próximo.

Esto fue transmitido por el vicepresidente del desarrollo de la infraestructura estratégica y el desarrollo rural de Kadin Indonesia, Thomas Djusman, cuando se conoció después de la reunión y el simposio; Cooperación mutua ‘Nation Heritage’, en Balai Sarbini, Yakarta.

Thomas dijo, hasta mediados de septiembre de 2025, había un total de 109 casas que Kadin Indonesia había completado.

«Mientras que hasta otras 37 casas todavía están en construcción», dijo Thomas, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.



Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El 500 Programa de Renovación de la Casa Uninhabitable (RTLH) fue lanzado oficialmente por Kadin Indonesia como parte de la Iniciativa de Cooperación Mutua Kadin Indonesia Royong RTLH Renovación en abril de 1525, en Tanah Tinggi, Johar Baru, Central Yakarta.

El lanzamiento se llevó a cabo con el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait y vicepresidente de la Fundación Budista Tzu Chi Suganto Kusuma.

El programa incluye renovación del hogar En cinco regiones, a saber, Yakarta (200 unidades), Java Occidental (100 unidades), Banten (100 unidades), Bangka Belitung (50 unidades) y East Nusa Tenggara (50 unidades).

Anteriormente, el presidente de Kadin Indonesia, dijo Anindya Bakrie, las renovaciones no solo se dirigían a la mejora física, sino también a los aspectos de la salud y la resistencia de las casas como el saneamiento, el acceso al agua limpia y las estructuras de construcción.

El programa se ejecuta sin usar fondos APBN, APBD o Bumn, pero a través de la cooperación mutua de los miembros de Kadin del sector privado, cooperativas, MIPYME, a las SOE.