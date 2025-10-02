Kadin fortalece la sinergia con BGN Mantenga la calidad de la distribución de MBG

Yakarta, Viva – La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia colabora con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Fortalecer la colaboración para mantener la calidad y distribución de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg). Esto se hace en cada región.

Leer también: Purbaya listo para agregar el presupuesto MBG después de la evaluación de su absorción en octubre de 2025



Presidente Mujer Indonesia Anindya Bakrie asegura que contribuirá de manera óptima a ejecutar este programa. Se confirmó el compromiso del mundo de los negocios para apoyar la sostenibilidad de MBG.

«Realmente queremos dar lo mejor, especialmente relacionado con problemas de salud. Con una buena socialización, el público comprenderá que el gobierno, BGN y todos los participantes tienen una intención sincera en el éxito de este programa», dijo Anindya a partir de su declaración, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Puan dijo que MBG debe ser totalmente evaluado, apoyando a los perres inmediatamente firmados





Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Reveló que el programa MBG se había introducido en varios foros internacionales, así como muchas partes dieron aprecio considerando que el programa se estaba ejecutando a través del esquema. asociación pública-privada eficaz.

Leer también: El Ministro de Salud, llamando al estado de la KLB nacional, no se puede determinar a pesar de que el envenenamiento de MBG está abundante



«Tenemos mucha socialización de MBG en el extranjero, finalmente en Canadá y Estados Unidos. Muchas partes admiran cómo este programa se ejecuta no solo a gran escala, sino también a través de una colaboración pública y privada exitosa», dijo.

Además, el jefe interino de la Fuerza de Tarea MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya declaró que su partido había celebrado una reunión de coordinación con BGN y socios del híbrido de la Unidad de Servicios de Nutrición (SPPG) el 29 de septiembre.

Se celebró la reunión para responder a una serie de problemas que surgieron, incluidos los casos de envenenamiento en varios SPPG. Recordó que los socios de SPPG prestan atención a la limpieza, la salud de los trabajadores y la calidad del material. alimentar.

«Nuestro objetivo es cero accidente. No debe haber una cocina de pareja de Kadin que tenga problemas «, dijo.

Mientras tanto, enfatizó el jefe de BGN Dadan Hindayana, la importancia de la supervisión de seguridad alimentaria. Transmitió la instrucción del presidente indonesio Prabowo Subianto para que toda la cocina MBG hubiera entrenado cocineros para mantener la calidad del servicio.

«No permita que el alimento enviado contenga sustancias peligrosas o obsoletas. También se solicitan pruebas rápidas, como se aplican en todas las cocinas SPPG que pertenecen a la Policía Nacional», dijo Dadan. (Hormiga)