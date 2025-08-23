Kadin está listo para servir a 24 mil receptores de alimentos nutritivos gratis

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia junto con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) inauguraron seis unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) como un proyecto de piloto de alimentos nutricionales gratuitos (Mbg) Cooperación mutua. Estas seis instalaciones están listas para servir hasta 24 mil beneficiarios de los estudiantes.

El presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dijo que este paso está en línea con el gran programa del gobierno para mejorar la calidad de los recursos humanos.

«El presidente de la República de Indonesia, el Sr. Prabowo Subianto, confirmó el compromiso del estado en fortalecer la calidad de los recursos humanos a través de este programa. Como socio estratégico del gobierno, Kadin Indonesia fue llamado a asumir un papel real», dijo Anindya en Yakarta, sábado (23/23/2025).

Ketum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

La inauguración de los Six SPPG se llevó a cabo simultáneamente el 22 de agosto en seis lugares diferentes, a saber, Semarang, Bekasi, Cirebon, Bandung, Tegal y DePok. Según Anindya, la infraestructura se construyó a través del apoyo ** de la responsabilidad social corporativa (CSR) ** miembros de Kadin, especialmente el Grupo Tempo Scan, con una inversión total de Rp20 mil millones.

«Los Six SPPG se construyen completamente a través del apoyo de los miembros de CSR de Kadin, especialmente el grupo Tempo Scan, con una inversión total de alrededor de Rp20 mil millones. Esta instalación está lista para servir a más de 24 mil beneficiarios de los estudiantes y la comunidad circundante», dijo.

Además, Anindya enfatizó que Kadin Indonesia estaba comprometido a formar 1,000 SPPG independientemente a través del espíritu de cooperación mutua. También se espera que SPPG sea un modelo estándar y un centro de capacitación para los miembros de Kadin que desean participar en el programa MBG.

El presidente de la Fuerza de Tarea MBG, Mutual Royong Kadin Indonesia, Muljadi de Homojo, agregó que su partido preparó varias plataformas de comunicación para apoyar el éxito del programa.

«El grupo de trabajo ha formado sitios web oficiales y cuentas oficiales de redes sociales para proporcionar acceso a información en tiempo real a todos los miembros. Esta plataforma también se puede utilizar como una plataforma B2B para los miembros de Kadin que desean convertirse en contratista, proveedor de equipos de cocina, alimentos y materias primas», explicó Hangojo.

No solo eso, el grupo de trabajo también coopera con la principal financiación de tempo para facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para las MIPYME que desean apoyar el desarrollo de SPPG.

«Nos damos cuenta de que no es fácil para las MIPYME obtener crédito de los bancos. Por lo tanto, proporcionamos opciones de financiamiento, tanto para el desarrollo, renovaciones de SPPG, equipos de cocina y vehículos de entrega de alimentos», dijo.

Mientras tanto, el jefe de BGN, Dadan Hindayana, dijo que la ciudad de Semarang se convirtió en una de las regiones más rápidas en la construcción de SPPG. De las 105 unidades asignadas, ahora solo una aún no se ha completado una.

«Esto es especial. Con la contribución de 270 empresas, se han recaudado RP540 mil millones. A partir de los resultados de nuestra verificación, los fondos que circulan en la comunidad alcanzaron RP50 billones y Kadin ha dado alrededor del 10 por ciento», dijo Dadan.

Dadan también apreció la contribución de Kadin que logró realizar Six SPPG en su totalidad a través de fondos de RSE. Según él, esta colaboración es una prueba clara del apoyo comercial para el programa de prioridad del gobierno para reducir el número de retraso mientras prepara la generación indonesia de oro de 2045. (Antara)