Kadin dijo que todavía existía el potencial de las exportaciones de Indonesia hasta Rp 2.3 Kudrilium aún no trabajado en

Yakarta, Viva – La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) reveló que todavía hay potencial exportar producto doméstico Al mercado global en el que no se ha trabajado hasta ahora. El valor alcanza los US $ 145 mil millones o equivalente a RP2,300 billones o RP2.3 Cuadrillion (tipo de cambio de RP16,339).

El vicepresidente del coordinador para el desarrollo de las exportaciones de Kadin Indonesia, Juan Permata Adoe, dijo que el valor se basaba en el cálculo del Centro Internacional de Comercio. El potencial total de las exportaciones de Indonesia alcanzó los US $ 302 mil millones o Rp4.9 Quadrillion, que no habían explorado alrededor de US $ 145 mil millones.

«Es decir, la oportunidad aún está abierta, desde productos derivados de palma aceitera sostenible, componentes automotrices, equipos eléctricos, productos de estilo de vida», dijo Juan en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

En la actualidad, el rendimiento de exportación de Indonesia continúa mostrando una tendencia positiva. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) registraron las exportaciones en mayo de 2025 alcanzaron 24.61 mil millones de dólares estadounidenses o RP402 billones y junio de 23.44 mil millones de dólares estadounidenses o RP382 billones.

Acumulativamente, enero-mayo exporta a 111.98 mil millones de dólares estadounidenses o Rp1.8 Quitillion. Esta cifra creció casi un 7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. «El primer semestre de 2025, se estima que las exportaciones alcanzarán los 135.41 mil millones de dólares estadounidenses (Rp2.2 Quitillion), lo que refleja una fuerte demanda y actividades industriales estables», dijo.

Además, Juan enfatizó que el ecosistema de exportación indonesio ahora es más simple e integrado. A través del directorio de InaExport, los compradores pueden acceder a la información del exportador, mientras que las licencias de exportación se pueden hacer en línea a través de inatrade conectado a la ventana única nacional de Indonesia y al enfoque basado en el riesgo de presentación única (OSS) en línea.

El certificado de origen de los bienes dijo que Juan también se puede emitir electrónicamente a través de E-SKA/Certificado de origen, lo que acelera el proceso. Además, el Instituto de Financiación de Exportaciones de Indonesia también proporciona instalaciones de financiación y garantía.

Además, en términos de política, Juan dijo que el ecosistema de logística nacional y la regulación gubernamental No. 28/2025 se convirtieron en la base para aclarar la categoría de riesgo, establecer los estándares de servicio y el fortalecimiento de la supervisión.

«Indonesia también es un acceso cada vez más amplio al mercado global. Nos hemos convertido en parte de la RCEP (Asociación Económica Integral Regional), el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) Indonesia-Korea y CEPA Indonesia-Auea. De hecho, también se han logrado acuerdos políticos para la CEPA Indonesia-Suni Europa», dijo Janan. (Hormiga)